專訪／女神正能量　KIMIKO：成為自己更好的版本

提到舞蹈對自己的象徵意義，KIMIKO秒答，「Everything！舞蹈是我的一切，舞蹈是我喜歡的事情。」但她坦言，「我覺得更辛苦的是成為老師，老師這件事，其實我每天都很想放棄，因為舞蹈是我一個人的事情，不管再辛苦、再疼痛，都是我的事；但老師是全部人的事，你可能要考慮每一個來上課的學生，他的心理跟生理感受，所以我覺得是一個很有挑戰的事情。」

專訪這天，與舞蹈老師KIMIKO相約在她的同名教室「KIMIKO Studio」，一踏進教室空曠而富設計感的活潑氛圍，令人忍不住想扭動身體。KIMIKO一身黑紗透膚短洋裝，拍照的她相當性感，舉手投足充滿女人味，講話的她卻像個親近的朋友，絲毫沒有距離感。



▲KIMIKO認為舞蹈是自己的一切。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.12）

很難想像帶領無數學生踏進舞蹈教室的她，會有這樣的感想，她隨即分享自己牢記十幾年的故事，「十幾年前，我一開始當老師，覺得跟大家運動、跳舞相當開心，但真正下定決心當老師的原因，卻是因為一個女學生。」提到女孩她仍是記憶猶新，「她每堂課都跟著我，很認真，我那時覺得她很喜歡跳舞跟運動，她甚至每次上課都會寫一封長信，下課交給我，幾個月之後，她有天問我可以聊聊嗎？一開始她還有些不好意思，後來開始聊舞蹈跟感受，在聚會快結束時，她忽然說：『老師，妳在課堂上讓我們相信自己可以改變，好的改變，可是我要很誠實地跟妳講一件事情。』她那句話我這輩子都不會忘記。」

KIMIKO描述，女孩流下眼淚，對她提問，「可是妳知道嗎？醜是不能改變的！」那一刻女孩所有情緒向她湧來，「我那一刻很衝擊，在我眼裡的她，不僅很貼心，還有內涵，這個女孩竟然會這樣看待自己，我看到她對自己的不安全感，更沒感受到別人對她的讚美，所以她看不到自己的美好。」從那一天起，KIMIKO下定決心，「我要求自己，要很明確地稱讚每一個走進教室的學生，讓他真的打從內心對自己有自信，任何優點，包含內涵、貼心等等，都可以在學生身上直接被看見。」



▲KIMIKO難忘女學生的故事。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.12）

專訪當下，故事停留在女孩哭泣的臉與KIMIKO內心遭受的衝擊，但後來KIMIKO特地致電補充故事的結局，「這個女孩後來出國念書，沒有繼續上課，好幾年之後，我收到她的請帖，邀我去參加她的婚禮，在婚禮當天，她當著大家的面，對我說：『謝謝老師讓我相信有人喜歡我，我一點都不醜。』我蠻開心她有勇氣在大家面前講這句話。」

每當教學遇到挫折，女孩的臉總是不由得浮現，KIMIKO坦言，「當老師最挫折的一件事，就是反覆說同樣的事情，最挫折的部分，就是每天都要重頭再來，每當這種時候我就會想到女孩哭泣的臉，然後有能量繼續往下走。」對於她而言，舞蹈與運動可以改變一個人，「因為舞蹈跟運動非常合理，如果在日常生活中，要穿比較特別的服裝可能會有些害怕，但在教室這個空間中，會讓人覺得只要動作稍稍不同，就會變得不一樣。後來才發現大部分的人比想像缺乏自信，在班上只要有一個人得到自信，就會感染整個班。因此，我會要求自己『確實』說出每個學生好的改變。」



▲KIMIKO親手打造自己心目中的夢幻舞蹈教室。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.12）

提到「KIMIKO Studio」，KIMIKO眼裡充滿光彩，「我們光是這個就花了好幾百萬，因為這是兩廳院等級的地板。拉下來的白幕是3D投影，LED燈可跟著音樂節奏變換，我們希望可以在亞洲打造第一個劇場跟攝影棚形式的質感舞蹈教室，不僅具功能性，安全跟專業度也超好。」她還透露因為教室尺寸特殊，地板還特別開模訂做。在這間教室裡，她完成了所有夢想。

關於2018年的新進度，她笑說：「我在2018年即將推出第4本書，最興奮的一件事，我們終於要有自己的教具了，因為遇到很多貴人，讓我可以成立自己的品牌，全面性地幫助女生，不管是心理或身體的美感都能顧及，而且是符合亞洲女生美感的生活方式。」KIMIKO一路走來，在舞蹈及運動中領會，在生活中成熟，正如她所言，「我希望大家成為自己更好的版本。我們每一年都要比自己原本的版本更進階一點，那個新版本會讓我們更喜歡自己。」在她身上，我們確實看到了無限可能性。



▲KIMIKO希望大家成為自己更好的版本。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.12）