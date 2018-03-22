大同市場派提開股東臨會 公司：董事會討論

（中央社記者吳家豪台北22日電）老字號大同公司又見經營權之爭，市場派股東要求召開股東臨時會；大同今天發布重大訊息說明，將依法於7天前通知召開董事會，討論決定後答覆。

中國時報等媒體報導，大同市場派代表欣同公司、新大同公司及鄭佳佳日前發函要求大同董事會召開股東臨時會，以7大理由反對現金增資案，並提出董事及獨立董事有5項不適任原因，要求全面改選。

對此，大同晚間發布重大訊息表示，針對股東要求開臨股會一事，大同將依法於7天前通知召開董事會，討論決定後答覆。

大同強調，有關今天媒體報導市場派提開臨股會的7大理由，這些理由實際上已一再提出過，大同已於2017年、2018年多次發布重大訊息說明與駁斥。