印度駐聯合國代表：中印是亦敵亦友的關係

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度常駐聯合國代表艾克巴魯丁今天在華府一場演說後指出，印度與中國的關係是「亦敵亦友」（frenemies），儘管雙方有分歧，但仍相互合作。

印度新聞信託社（PTI）報導，艾克巴魯丁（SyedAkbaruddin）是應邀在華盛頓喬治城大學夏福爾紀念講座（Howard Schaffer Memorial Lecture）發表演說後，在答覆現場問題時提出上述觀點。

艾克巴魯丁說，好萊塢有個術語現在很流行，那就是「亦敵亦友」，這就是印度和中國的關係。印度和中國交往，也與中國競爭。在一些領域，中印一起合作；在一些領域，雙方同意彼此存在歧見而繼續向前。