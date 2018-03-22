中職全季240場直播 LINE TODAY看得到

（中央社記者吳家豪台北22日電）通訊軟體LINE旗下內容入口LINE TODAY今天表示，同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅以及Lamigo桃猿共4支球隊的直播權，將完整直播中華職棒29年例行賽全季共240場的賽事。

LINE TODAY自2017年3月起直播中華職棒富邦悍將主場賽事，締造平均每場81萬人次、最高紀錄105萬人次在線觀看的成績，今天宣布簽下中華職棒共4支球隊的直播授權。本季開幕戰預定於3月24日在桃園棒球場開打。

LINE TODAY觀察到造訪「運動」類別的族群以男性為主，而這些進到「運動」類別的用戶平均停留時間是全站平均值的3倍、平均瀏覽頁面是全站平均值的4倍，顯示「運動」類別的用戶黏著度相對較高。