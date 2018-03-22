NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈女子在家洗澡　遭陌生男闖入險失身南韓法院批准　拘捕前總統李明博天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

防彈少年團超吸金　去年撈924億嚇死人

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/22 23:16
▲BTS人氣火爆，2017吸金924億韓圜。（圖／BigHit Entertainment 提供 , 2018.3.22）
▲BTS人氣火爆，2017吸金924億韓圜。（圖／BigHit Entertainment 提供 , 2018.3.22）

南韓夯團防彈少年團（BTS）公司Bit Hit娛樂今（22）日公布「2017年審查報告」，驚見他們光是去年就賺進924億韓圜（約台幣27億元），營業利潤為325億韓圜（約台幣9.6億元），當期淨利潤為246億韓圜（約台幣7.2億元），比起去年同期，銷售額增長162.3％，營業利潤為213.5％，淨利潤也增加172.7％，資產為612億韓圜（約台幣17億元），資本則是405韓圜（約台幣11億元），是自2005年創社以來最高的撈金紀錄。

他們自推出新專輯《 LOVE YOURSELF 承 Her》後，便進行「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR」世界巡迴演唱會，共前進40個國家、吸引55萬名觀眾支持，而去年10月台灣場次，兩場一萬張門票也瞬間秒殺，賺進8500台幣，榮登去年韓星訪台吸金冠軍。Bit Hit表示：「防彈少年團2017年在國內外的成功為公司帶來漂亮的財務成績，是2005年創社以來最高的業績與成長率，不單是外型變大，銷售多元化也優質性的成長。」


▲BTS去年賺進924億韓圜。（圖／Naver , 2018.3.22）

其實BTS 2013年出道未馬上嚐到走紅滋味，直到《花樣年華 pt.1》主打歌〈I NEED U〉問世後才瞬間爆紅，不過去年9月《 LOVE YOURSELF 承 Her》發行後，事業如日中天，不但銷售149萬張驚人佳績，更受邀美國參加「全美音樂獎AMAs」盛典，是繼PSY後第二組受邀的南韓藝人，人氣橫掃歐美地區。而成員J-HOPE也在本月推出個人Mixtape《Hope World》，發布短短15天就攻佔美國告示牌Billboard200第38名，直接刷新韓國SOLO藝人紀錄，人氣不容小覷。此外，去年日本巡迴台壓盤DVD已在台發行。

關鍵字bts防彈少年團
KIMIKO：成為自己更好的版本

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan