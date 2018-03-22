防彈少年團超吸金　去年撈924億嚇死人

南韓夯團防彈少年團（BTS）公司Bit Hit娛樂今（22）日公布「2017年審查報告」，驚見他們光是去年就賺進924億韓圜（約台幣27億元），營業利潤為325億韓圜（約台幣9.6億元），當期淨利潤為246億韓圜（約台幣7.2億元），比起去年同期，銷售額增長162.3％，營業利潤為213.5％，淨利潤也增加172.7％，資產為612億韓圜（約台幣17億元），資本則是405韓圜（約台幣11億元），是自2005年創社以來最高的撈金紀錄。

他們自推出新專輯《 LOVE YOURSELF 承 Her》後，便進行「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR」世界巡迴演唱會，共前進40個國家、吸引55萬名觀眾支持，而去年10月台灣場次，兩場一萬張門票也瞬間秒殺，賺進8500台幣，榮登去年韓星訪台吸金冠軍。Bit Hit表示：「防彈少年團2017年在國內外的成功為公司帶來漂亮的財務成績，是2005年創社以來最高的業績與成長率，不單是外型變大，銷售多元化也優質性的成長。」