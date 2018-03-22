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中央社

朱立倫訪江蘇 強調兩岸城市交流應持續

中央社2018/03/22 22:57
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海22日電）新北市長朱立倫今天在江蘇接受媒體訪問時表示，兩岸政治不管多嚴峻或是有任何變化，民眾與城市的交流應不斷持續。朱立倫明天將赴台積電南京廠參訪，並參加南京台協20週年慶。

朱立倫21日起率新北市部分局處首長赴江蘇、上海訪問，22日造訪了中山陵並赴南京大學與台生座談。此外，朱立倫也於中午和晚間分別會見了南京市委書記張敬華以及江蘇省委書記婁勤儉。

朱立倫今天上午在中山陵致祭結束後接受媒體訪問時表示，這是自己第一次到南京，到南京來當然一定要到中山陵致祭，一方面緬懷國父，一方面也表達對國父的尊重。

台北上海城市論壇（雙城論壇）日前傳出「卡關」未敲定消息，面對媒體將新北市與台北市做比較時，朱立倫則說，沒有任何比較的意義，這次到江蘇與上海，是禮貌性的回訪，以及關心長三角的台商、台生。

被問及是否有意透過新北市這個管道，取代現在的兩岸的交流時，朱立倫指出，城市交流應該持續進行，兩岸不管政治情況多麼的嚴峻，或者是有任何變化，民眾或城市的交流應該不斷地持續。

新北市政府新聞局轉述，朱立倫與張敬華會面時表示，很多在台灣的民眾，對南京都有一些特殊的情感，這裡不但是中山陵所在，也是當時中華民國在大陸時的首都，今年新北燈會特別感謝南京的協助，也希望將來有更多機會合作，交流能更廣泛。

新北市政府新聞局指出，朱立倫與婁勤儉會面時表示，很多台灣的朋友都居住在江蘇、工作在江蘇、求學在江蘇，所以今天來這裡，最重要的就是關心在江蘇的台人、台生與台商。（編輯：林克倫）1070322

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