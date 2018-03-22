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中央社

備戰新加坡熱身 懷特滿意中華男足表現

中央社2018/03/22 22:58
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯新北22日電）中華男足今天在熱身賽以2比1擊敗航源FC，中華隊總教練懷特賽後表示，選手們的企圖心強烈，每個人都有很好的表現，讓他樂於煩惱對戰新加坡的選手名單，是「甜蜜的負擔」。

中華男足27日將在亞洲盃資格賽最終輪，於主場台北田徑場迎戰新加坡，儘管已無緣晉級，但這場是國家隊今年第一場正式比賽，仍全力備戰希望留下勝利。中華男足今天在輔大足球場與航源FC進行熱身賽，靠著陳浩瑋、李茂上半場的進球，最終以2比1獲勝。

懷特（Gary White）表示，他觀察了隊上27名選手，對27日迎戰新加坡的23人名單已有初步想法。對於程昊、涂紹捷、吳彥澍等年輕新血的加入，懷特表示，中華隊願意讓U23、U19的球員進到成年國家隊，「讓他們提早看看更上一層的比賽是什麼樣子。」

首次入隊的程昊今天踢了整場比賽，懷特提到，程昊除了有好的身材，場上表現也很好，他很開心看到隊上年輕選手能有今天的表現，待陳柏良、殷亞吉、溫智豪等在海外征戰的選手回歸，屆時要選出11名球員上場，「對我來說將是艱難的決定，也是甜蜜的負荷。」

懷特提到，現在中華隊的精神力是有史以來最好的狀態，球員們非常期待為台灣球迷踢出好球，也非常渴望為台灣帶來勝利，年輕選手入隊後也與原有球員有很好的連結，「我感到很榮幸。」

看到選手在相隔一段時間又重新參與集訓後，不論身材、球技都更加進步，懷特欣慰表示，看得出大家對自我的要求及想贏的企圖心。（編輯：黃瑞弘）1070322

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