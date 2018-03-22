備戰新加坡熱身 懷特滿意中華男足表現

（中央社記者李晉緯新北22日電）中華男足今天在熱身賽以2比1擊敗航源FC，中華隊總教練懷特賽後表示，選手們的企圖心強烈，每個人都有很好的表現，讓他樂於煩惱對戰新加坡的選手名單，是「甜蜜的負擔」。

中華男足27日將在亞洲盃資格賽最終輪，於主場台北田徑場迎戰新加坡，儘管已無緣晉級，但這場是國家隊今年第一場正式比賽，仍全力備戰希望留下勝利。中華男足今天在輔大足球場與航源FC進行熱身賽，靠著陳浩瑋、李茂上半場的進球，最終以2比1獲勝。

懷特（Gary White）表示，他觀察了隊上27名選手，對27日迎戰新加坡的23人名單已有初步想法。對於程昊、涂紹捷、吳彥澍等年輕新血的加入，懷特表示，中華隊願意讓U23、U19的球員進到成年國家隊，「讓他們提早看看更上一層的比賽是什麼樣子。」