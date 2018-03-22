禁二次創作 陸廣電部門：不得擅剪經典作品

為進一步規範網路視聽節目傳播秩序。通知提出「四不得」的要求，即所有節目網站不得製作、傳播歪曲、惡搞、醜化經典文藝作品的節目。

新華社報導，廣電部門這份通知指出，近期一些網路視聽節目製作、播出不規範的問題十分突出，產生極壞的社會影響，還有部分節目以非法網路視聽平台及相關非法視聽產品作為冠名，為非法視聽內容在網上流傳提供管道。

還有：不得擅自對經典文藝作品、廣播影視節目與網路原創視聽節目，作重新剪輯、重新配音與重配字幕。不得截取若干節目片段拼接成新節目播出。不得傳播編輯後篡改原意產生歧義的作品節目片段。

通知要求，各省區市新聞出版廣電部門嚴格管理包括線民上傳的類似重編節目，不給存在導向問題、版權問題、內容問題的剪拼改編視聽節目提供傳播管道。對節目版權方、廣播電視播出機構、影視製作機構投訴的此類節目，要立即做下架處理。

通知要求，各視聽節目網站播出的片花、預告片所對應的節目，必須是合法的廣播影視節目、網路原創視聽節目，未取得許可證的影視劇、未備案的網路原創視聽節目，以及被廣播影視行政部門通報或處理過的廣播影視節目、網路視聽節目，其對應的片花、預告片也不得播出。

此外，製作與播出的片花、預告片等節目，要堅持正確導向，不能斷章取義、惡搞炒作。不能做「標題黨」，以低俗創意吸引點擊。不得出現包括「未審核」版或「審核刪節」版等不妥內容。

通知要求，廣播電視節目、網路視聽節目接受冠名、贊助等，要事先核驗冠名或贊助方的資質，不得與未取得「信息網路傳播視聽節目許可證」非法開展網路視聽節目服務的機構，進行任何形式的合作，包括網路直播、冠名、廣告或贊助。（編輯：林克倫）1070322