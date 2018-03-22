NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈女子在家洗澡　遭陌生男闖入險失身南韓法院批准　拘捕前總統李明博天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

美商務部：中國鋼鋁產能過剩 美產業損失

中央社2018/03/22 23:08
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國商務部長羅斯指出，國際鋁產能過剩，特別是中國，是導致美國鋁業產量下降的主因，美國再不採取行動，將失去煉鋁能力，也將無法支持美國基礎建設與國防發展。

羅斯（Wilbur Ross）今天在美國聯邦眾議院歲入委員會（Ways and Means Committee）聽證會提出書面證詞指出，1月時他向美國總統川普提交兩份關於鋼鋁進口商品對美國國家安全影響報告，認為鋼鋁進口產品與全球產能過剩，正削弱美國國內經濟，可能損及美國國家安全，因此建議川普採取行動保護美國鋼鋁產業。

他並點名中國指出，中國是全球最大鋼鐵生產與出產國，光是中國的產能就超過美國鋼鐵總量的3倍。煉鋁產業也是一樣，羅斯指出，如果美國沒有採取行動，將使美國失去煉鋁能力，也將無法支撐美國基礎建設與國防發展。

羅斯指出，課徵鋼鋁關稅將能使美國國內減少對外國生產者的依賴，雖然這可能意味美國國內商品價格上揚，但這是為了保護國家安全，而且美國也不是唯一一個對不公平貿易與鋼鋁產能過剩表示關切的國家。

羅斯也透露，和歐洲聯盟（EU）的鋼鋁關稅豁免談判已經進入尾聲，有機會在明天關稅正式啟動前達成最後協議，讓歐盟取得豁免。（編輯：屈享平）1070322

若與拜登肉搏 川普：他馬上慘輸前俄諜毒殺案 英相尋求歐盟...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan