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中央社

前俄諜毒殺案 英相尋求歐盟聯手抗俄

中央社2018/03/22 23:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）俄羅斯涉嫌在英國毒殺前俄國間諜，英國首相梅伊今天尋求團結歐洲聯盟領袖共同譴責莫斯科當局。不過部分國家一心想跟克里姆林宮維持關係，加以抗拒。

法新社報導，梅伊將在布魯塞爾舉行的歐盟峰會中，向各國領袖簡報前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭神經毒劑攻擊案的調查進度。

雖然美國、法國和德國支持英國，接受俄國是唯一合理幕後凶手的評估，但與莫斯科關係密切的其他歐盟國家，尤其是希臘和義大利，卻不希望對俄國太強硬。

梅伊（Theresa May）將提醒其他27位歐盟領袖，即使英國明年退出歐盟，來自東方的威脅將一直存在。

梅伊可望告訴各國領袖：「俄國這項挑戰在接下來的很多年將會持續存在。身為歐洲民主國家，英國將和歐盟肩並肩，並和北大西洋公約組織（NATO）共同面對這些威脅。團結一致，我們將會成功。」

歐洲理事主席圖斯克（Donald Tusk）在峰會前夕表示，歐盟領袖將對英國展現「團結」，並呼籲集團成員採取實際行動「針對未來的攻擊加強準備」。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070322

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