前俄諜毒殺案 英相尋求歐盟聯手抗俄

（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）俄羅斯涉嫌在英國毒殺前俄國間諜，英國首相梅伊今天尋求團結歐洲聯盟領袖共同譴責莫斯科當局。不過部分國家一心想跟克里姆林宮維持關係，加以抗拒。

法新社報導，梅伊將在布魯塞爾舉行的歐盟峰會中，向各國領袖簡報前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭神經毒劑攻擊案的調查進度。

雖然美國、法國和德國支持英國，接受俄國是唯一合理幕後凶手的評估，但與莫斯科關係密切的其他歐盟國家，尤其是希臘和義大利，卻不希望對俄國太強硬。