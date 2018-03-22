NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈影／巨石強森對尬3頭怪獸　誰最強白娥娟下月撲台　粉絲有望這裡巧遇理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
國防軍武

金門民安演習　展現軍民合力防救災整備成效

軍聞社2018/03/22 20:31
▲ 為驗證整體災害防救機制運作，金門縣22日辦理「107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」。（金門後備服務中心提供）
▲ 為驗證整體災害防救機制運作，金門縣22日辦理「107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」。（金門後備服務中心提供）
金門縣22日辦理「107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」綜合實作演練，展現軍民合力防救災整備成效。（金門後備服務中心提供）

（軍聞社記者陳映竹金門22日電）為驗證整體災害防救機制運作，金門縣今日辦理「107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」，動員政府、軍警、消防及民間救災能量，盼藉由協同演練，強化各單位防災應變能力，保障民眾生命財產安全。

　此次演習針對105年莫蘭蒂颱風為構想，設計遭遇強颱時，可能發生的複合型災害，除金門縣政府消防局等單位政府及民間單位，包括金門縣後備服務中心、陸軍金門防衛指揮部、陸軍航空特戰指揮部、憲兵指揮部金門憲兵隊等國軍單位也動員近170名人力，演習過程緊湊，展現軍民合力防救災整備成效。

　上午首先於金門縣消防局禮堂舉行兵棋推演，區分災前整備、災害應變及災後復原3個階段，針對複合式災害處置作為；下午則進行綜合實作演練，進行「風災岸際人員撤離」、「三大維生管線阻斷搶修」「國軍支援防汛作業」、「房屋倒塌人員搶救」、「大量傷病患緊急醫療救護」等14個課目演練，藉由動員準備機制及動員能量支援防救災，驗證地方政府行政體系運作、動員、民防、緊急醫療、災防、傳染病防治及國軍支援兵力運用等應變機制。

　期間，國軍參演官兵也分別執行「防汛作業」、「風倒木搶救（通）作業」「災後環境消毒」、「大量傷病患緊急醫療救護」等課目，展現國軍在災防應變的關鍵角色與守護家園的堅定信念。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
北市榮服舉辦屆退官兵權益說明與徵愛國歌曲競賽直升機陳展/系列一

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan