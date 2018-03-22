金門民安演習　展現軍民合力防救災整備成效

（軍聞社記者陳映竹金門22日電）為驗證整體災害防救機制運作，金門縣今日辦理「107年全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習」，動員政府、軍警、消防及民間救災能量，盼藉由協同演練，強化各單位防災應變能力，保障民眾生命財產安全。

此次演習針對105年莫蘭蒂颱風為構想，設計遭遇強颱時，可能發生的複合型災害，除金門縣政府消防局等單位政府及民間單位，包括金門縣後備服務中心、陸軍金門防衛指揮部、陸軍航空特戰指揮部、憲兵指揮部金門憲兵隊等國軍單位也動員近170名人力，演習過程緊湊，展現軍民合力防救災整備成效。

上午首先於金門縣消防局禮堂舉行兵棋推演，區分災前整備、災害應變及災後復原3個階段，針對複合式災害處置作為；下午則進行綜合實作演練，進行「風災岸際人員撤離」、「三大維生管線阻斷搶修」「國軍支援防汛作業」、「房屋倒塌人員搶救」、「大量傷病患緊急醫療救護」等14個課目演練，藉由動員準備機制及動員能量支援防救災，驗證地方政府行政體系運作、動員、民防、緊急醫療、災防、傳染病防治及國軍支援兵力運用等應變機制。

期間，國軍參演官兵也分別執行「防汛作業」、「風倒木搶救（通）作業」「災後環境消毒」、「大量傷病患緊急醫療救護」等課目，展現國軍在災防應變的關鍵角色與守護家園的堅定信念。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社