選議員》吳碧珠的經驗法則　是議員的勝選路？

國民黨台北市議員初選提名爆爭議，公告提名席次僅31席，未達先前設定議會席次過半的32席戰略目標，外傳是北市議會議長吳碧珠強勢主導的結果，吳碧珠21日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，這是根據經驗法則，為了大局著想的「務實提名」。

自從名單公布後，國民黨副主席郝龍斌質疑，明明數據顯示，國民黨絕對比上屆氣勢好，為什麼保守提名、提名不過半，直言選戰策略有問題。

吳碧珠指出，萬宗不離經驗法則，要知道議員的選舉是多席次制，不是不願意讓新人有出頭的機會，而是在過往的經驗，從第7屆至第12屆議員選舉，只有一次當選過半，若冒險多提名其他人，反而會造成選票的分散，讓其他黨坐收漁翁之利。