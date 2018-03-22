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政治

選議員》吳碧珠的經驗法則　是議員的勝選路？

記者江昱逵／台北報導2018/03/23 07:30
▲台北市議會議長吳碧珠稱國民黨保守提名是根據經驗法則，但基層卻傳出是國民黨主席吳敦義默許下的聲音。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市議會議長吳碧珠稱國民黨保守提名是根據經驗法則，但基層卻傳出是國民黨主席吳敦義默許下的聲音。（圖／NOWnews資料照）

國民黨台北市議員初選提名爆爭議，公告提名席次僅31席，未達先前設定議會席次過半的32席戰略目標，外傳是北市議會議長吳碧珠強勢主導的結果，吳碧珠21日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，這是根據經驗法則，為了大局著想的「務實提名」。

自從名單公布後，國民黨副主席郝龍斌質疑，明明數據顯示，國民黨絕對比上屆氣勢好，為什麼保守提名、提名不過半，直言選戰策略有問題。

吳碧珠指出，萬宗不離經驗法則，要知道議員的選舉是多席次制，不是不願意讓新人有出頭的機會，而是在過往的經驗，從第7屆至第12屆議員選舉，只有一次當選過半，若冒險多提名其他人，反而會造成選票的分散，讓其他黨坐收漁翁之利。

從吳碧珠的口氣中，可以感受到深深的無奈感，她坦言，從這次參選北市長的人選來看，完全可以感覺到國民黨無法像上次民進黨，利用台北市長柯文哲「母雞帶小雞」的力量往前衝；與其冒險多提名，不如與其他小黨合縱連橫，堅守正副議長的位置，才是正選。

不過這又牽扯到一個問題，吳碧珠到底還會不會競選連任議長寶座，畢竟若吳碧珠退選，對國民黨的組織會產生很大的影響，但吳碧珠似乎不願透露，只回應還再做相關思考，議會4月開議時自會分曉，做出決定。且她認為國民黨的組織架構很嚴謹，就算她不競選連任議長寶座，國民黨在議會還是能繼續運轉下去。然而，從這樣的舉動看來，顯見國民黨內部的整合，還需要一段時間。議長的經驗法則，到底能不能帶領藍營議員邁向勝選，黨內看法不一。

關鍵字吳碧珠柯文哲郝龍斌議員議長
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