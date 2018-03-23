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政治

名家論壇》黃創夏／乾淨的煤？只有「民進黨的邪」

文／黃創夏2018/03/23 08:00
▲環保署副署長詹順貴（左）要求經濟部能源局將能源政策對外說清楚，否則不會發深澳電廠通過審查的行政處分函，21日在立法院與經濟部長沈榮津（右2）、經濟部能源局長林全能（右）交換意見。中央社記者鄭傑文攝107年3月21日
▲環保署副署長詹順貴（左）要求經濟部能源局將能源政策對外說清楚，否則不會發深澳電廠通過審查的行政處分函，21日在立法院與經濟部長沈榮津（右2）、經濟部能源局長林全能（右）交換意見。中央社記者鄭傑文攝107年3月21日

黔驢技窮，行政院長賴清徳招供了‧‧‧

立法院在三月二十一日上午繼續進行施政總質詢，針對深澳燃煤電廠環評通過，立委陳怡潔問賴清德，這電廠非蓋不可嗎？中南部的空汙問題尚未解決，現在也要讓北部的空氣品質保不住嗎？

賴清德答覆表示，目前北部的耗電，占全台灣供電的40%，可是北部的發電量只有34%，因此現在已缺了6%，如果北部電廠不再興建，未來北部是會缺電。

説穿了，根本不是為了「乾淨的煤」，而是民進黨的電力政策謊言，已經沒步走了！

賴清德的困局顯而易見，在台灣的東北面，只有已經進入除役倒數期的核一、核二兩所核能電廠，加上已經老舊，預定在2024年就要除役的基隆協和火力電廠，大台北地區和桃園與新竹，面對電力的缺口，民進黨早就無計可施。

更何況，過去政府可以用「南電北送」加以應付，但是南科台積電的新廠需要龐大電力，中台灣的精密機械蒸蒸日上，也成了台灣在電子產業之後的台灣第二個「兆元產業」，機械業發展蓬勃，也是需要大量電力。

換言之，台灣產業版圖新發展態勢之下，南台灣、中台灣也需電恐急，「南電北送」無法應急，北台灣電力崩潰危機隨時將會爆發。

正因為情勢險峻，早已在2007年已經廢止的深澳電廠，民進黨政府當然要重啟，而且發電量還躍升是舊有的四倍，就算用所謂的「超超臨界」來騙人，什麼一度電空汙減少15％，但是總電量增加四倍，總空污量可是增加200％以上，滿載可以增加空汙340％！

說穿了，根本沒有「乾淨的煤」；只有「人民好騙」的汙穢之心！

也因為他們的心是汙穢的，所以為了解決大台北缺電危機，掩飾「絕不缺電」的選舉謊言，如今「重啟核二」也可以臉不紅丶氣不喘。

民進黨政府更邪惡的是，出了事情後還不忘鬥爭和轉移焦點！

明明是環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，如今引發爭議，馬上砲口就轉向技術官僚出身的經濟部和台電公司，說是這兩個單位「誤導」所致，打臉賴清德和徐國勇，說實質上並沒有絕對乾淨的煤。

然後更在接受廣播節目專訪時再度轟擊經濟部說只為了備載容量0.1%的目標，花了1000億元蓋深澳電廠是不必要的。

好個義正詞嚴的詹順貴，但是，千辯萬辯，東拉西扯，詹順貴就是忘了是他投下那關鍵一票，他才是深澳電廠爭議的關鍵人物！

這就是民進黨政府最可怕也是最邪惡的地方，凡事都是鬼扯一番！

明明蔡英文在選舉時說是台灣不缺電，真的碰到電力危機了，亂花幾千億、幾千億大錢搞水上樓閣的所謂「離岸風力」這種不穩定而且昂貴的實驗；或是賴清德的補助有錢人住的透天厝屋頂裝太陽能板，這些都只是空中樓閣，緩不濟急，而且遙遙無期。

甚至，在2017年三月，民進黨早就在林口電廠也啟動了3座所謂的「超超臨界」燃煤機組，蔡英文當時也宣稱說「新科技會解決問題‧‧‧」結果大台北地區仍發生大跳電，台灣之空氣品質也從來都沒有好過‧‧‧

民進黨政府最邪惡的就在此處，他們心中早就認定「人民是最好騙的」，碰到問題只要扯個說法，發動文宣機制，謊話說上一百遍，就可以混過關了。

看到如此歪風邪道，只能大嘆：當年，國民黨說「沒有核四就會缺電」；如今，民進黨說「沒有深澳就會缺電」，可是在選舉騙票時，他們又說「電力充足，絶對沒有問題！」

台灣的電，真是太神奇，電學宗師法拉第和發明大師愛迪生若是重生，碰到台灣的民進黨政客，保證也沒輒‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇乾淨的煤深澳電廠蔡英文賴清德
薪不漲漲電價　經長挨批幹話吞下去

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