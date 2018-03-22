中職季前分析／「小象」累積經驗　今年為榮耀而戰

去年球季結束後，中信兄弟進行大規模的異動，把去年轟出21發全壘打、打擊率3成35的蔣智賢，以及打擊率3成17的張正偉還有捕手鄭達鴻釋出；投手方面，林克謙、林煜清以及陳鴻文也遭到釋出。

今年中華職棒29年將在3月24日點燃戰火，連續4年在台灣大賽煞羽而歸的中信兄弟，在去年球季結束後進行大規模的戰力調整，今年喊出的口號是要為榮耀而戰。



▲蔣智賢。（圖／記者葉政勳攝）

去年球季中信兄弟團隊打擊率為2成87，全季共轟出145發全壘打，2項打擊數據排名都僅次於去年拿下中職冠軍的Lamigo桃猿。

除了被釋出的蔣智賢以及張正偉，在2年前中信兄弟重金禮聘的「大師兄」林智勝，在15、16年都轟出30發以上的全壘打，不過去年受到傷勢影響，再加上球季末的「五虎將」事件，全季僅出賽56場，擊出12發全壘打。

在球季結束後林智勝前往澳洲打澳洲職棒，不過目前因右肩及左腳踝都有傷勢，確定錯過開季，今年大師兄能否找回過往的身手，也是看點之一，本季他的月薪坐擁傲視全中職的120萬，今年是他3年複數年約的最後一年。



▲中信兄弟林智勝。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

中信在去年大膽啟用新人，王威晨、吳東融、曾陶鎔等打者竄出頭，在投手方面，陳柏豪、王鴻程、吳哲源等新秀表現亮眼，而且王鴻程和吳哲源還扛下中信最後一道防線。

今年球季中信兄弟預計讓曾拿過8座游擊金手套獎的王勝偉移防至二壘，今年內野防線，一壘手為彭政閔、二壘手王勝偉、三壘王威晨、游擊手則是吳東融。



▲中華職棒總冠軍賽 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 Game2， 中信兄弟 彭政閔上投球丘安撫後輩。（圖／記者林柏年攝，2017.10.29）

在洋投方面兄弟今年沒能留下伍鐸，補進前Lamigo桃猿的洋將賽格威，他去年戰績16勝7敗，防禦率4.20，以及萊福力還有去年轉戰韓職的回鍋洋將艾迪頓。

本土投手方面，月薪60萬元的鄭凱文確定擔任牛棚投手，中信兄弟史耐德表示，因為鄭凱文不管在任何情況都是很直得信任的投手，因此選擇讓他在牛棚，而蔡齊哲、鄭佳彥等人在熱身賽表現都不錯。

去年球季中信兄弟在一遍不看好的聲浪下，硬是在季後挑戰賽擊敗年度排名二的統一獅隊，闖進台灣大賽，雖然在台灣大賽以1:4落敗，不過當時總教練史耐德表示，兄弟在今年會變得更強。



▲中華職棒總冠軍賽 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 Game4。中信兄弟總教練史奈德賽後感性表示，感謝球迷一路支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.02）

經過了去年球季的洗禮，有許多年輕球員也有了職棒一軍的經驗，今年兄弟打出為了榮耀而戰的口號，只要在場上就要全力以赴，這群「小象」的表現值得期待。