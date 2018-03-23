中職開季分析／二游仍是隱憂　猛獅們誰能補上？

統一過去兩季在洋投的選用上都是罩門，去年採用「2先發1後援」的方式，但開季後卻僅有布魯斯一人投出該有的水準，狄馬克早早離隊，終結者之缺也由邱浩鈞頂上；另一位先發福瑞多整季防禦御高達6.30，而泰倫斯和麥克爾的表現則是比他還不穩定。

去年進行世代交替大換血的統一獅，在上季「衛冕軍」富邦悍將飽受傷病困擾，而中信兄弟又因為球隊內部問題、而競爭力下滑的情況下，順利殺進到季後賽。不過本紀在當佳二壘手林志祥離隊，而陳傑憲又因為調整太慢、開季可能待在二軍的情況下，內野防線將受到不小的考驗。

本季在布魯斯離隊後，獅隊找來3位先面孔，分別是馬丁尼茲、羅里奇和瑞安，但3人目前都沒有太多和中職打者交手的機會，可能還需要一些時間適應聯盟。而他們今年能否改善獅隊的輪值問題，將會是球隊能否更上層樓的關鍵。

獅隊這兩季打線進行換血，去年在「雙傑」蘇智傑、陳傑憲的出色發揮下，讓他們在和其他球隊交手時，火力並不落下風。不過本季陳傑憲因為家人過世，而導致春訓進度較慢，黃甘霖指出若無意外，他開季應該會在二軍調整。目前開季游擊防區預計將由黃恩賜補上，不過誰能頂替前者扛下打線開路先發的位置，目前還是未定數。

而在過去幾年球隊的當家二壘手林志祥，去年因為季中爆發桃色風波而離隊後，本季這個位置很有可能會交由熱身賽打擊表現突出的吳桀睿來擔任。不過去年老將陳鏞基也曾守過這個位置，而在郭阜林熱身賽長打大爆發的情況下，獅隊或許也不無可能會讓「阿基師」來代打二壘。

目前統一打線上，除了潘武雄、蘇智傑和陳鏞基3位主力打者確定會是中心棒次外，其他打席目前都還沒確定人選。不過球隊在野手方面人手上還算充裕，外野有羅國龍、劉芙豪、唐肇廷、朱元勤等人，內野也有高國慶、鄧志偉、陳重廷、潘彥廷、黃恩賜；捕手則由高志綱、郭峻偉、林祐樂、陳重羽來輪替，戰力上還算完整。

而土投方面，在「嘟嘟」潘威倫和左投林子崴都傷了、且施子謙調整並不到位的情況下，黃甘霖認為江辰晏可能是人選之一。不過後者去年主要擔任中繼角色，在調整之後能否穩定的在球季中吃下該有的局數，還要再觀察。

至於後援的部分，本季終結者應該會交給老經驗的王鏡銘來擔任，而邱浩鈞可能就可以回到他熟悉的布局投手位置。不過對獅隊來說，牛棚真正的考驗是在5-7局的中繼人選，林威志、江承峰、鄭鈞仁等人的表現，至關重要。