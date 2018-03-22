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影／作風屬鴿派還是鷹派？　央行總裁楊金龍這麼說

記者顏真真／台北報導2018/03/23 07:30
對於外界稱他是「小彭淮南」，甚至是「彭淮南2.0」，以及自己作風屬於鴿派還是鷹派？中央銀行總裁楊金龍這麼回答。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

中央銀行總裁楊金龍上任將滿1個月，22日也是他上任首度主持央行理監事會議及會後記者會，對於外界形容他是最像前央行總裁彭淮南的接班人，甚至被稱為是「小彭淮南」、「彭淮南2.0」，楊金龍強調，每人的個人特質不一樣，基因也不一樣，但他與彭淮南追求目標是一樣。至於自己的作風屬鴿派還是鷹派？楊金龍認為這是相對性字眼，很難拿捏，在怎麼樣的情況，要用什麼樣的工具，產生怎樣的措施，這比較重要。

由於22日央行理監事會議從下午3點就召開，直到下午5點半才公布會議結果，較過去時間長，也引發媒體揣測是不是因楊金龍首度主持較生疏？對此，楊金龍回應「我誠實告訴各位，是討論熱絡，沒有所謂不一致意見」，也不能說意見沒有不一致，就說央行是一言堂。

楊金龍還跟媒體說，自己精神很好，也表示睡得很好，在詢問媒體有沒有問題時，他還表示：「媒體都說我會很緊張，其實面對我，你們好像比較緊張。」

不過，由於楊金龍上任將屆滿1個月，媒體也詢問他上任感言，楊金龍說，這1個月內讓他覺得前總裁彭淮南以前帶領他們時所發揮出來的，都值得效法，但這與「彭規楊隨」沒有關係，而且美國總統川普就任後，全球不確定性因素更大了，這是一種壓力。

對於外界形容他是最像前總裁彭淮南的接班人，甚至有人稱呼他是「小彭淮南」、「彭淮南2.0」，楊金龍認為，每人的個人特質不一樣，基因也不一樣，但他與彭淮南追求目標是一樣，要嚴肅執行中央銀行所賦予的職責，彭淮南過去所一直強調的，他也會遵循下去。

至於媒體詢問他屬於鴿派還是鷹派？楊金龍則強調，鴿派還是鷹派是一種相對性的字眼，很難拿捏，在怎麼樣的情況，要用什麼樣的工具，產生怎樣的措施，這比較重要的，不用管是鷹派還是鴿派。

關鍵字楊金龍彭淮南央行總裁彭規楊隨川普中央銀行
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