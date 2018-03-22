是你嗎？11-12月統一發票　還有2位千萬得主未領獎

今（2018）年1-2月期統一發票將於本周日（25）日開獎，不過，財政部表示，去年11-12月期統一發票開出的1000萬元特別獎，還有2位幸運得主未現身領獎，其中1張是在全家便利商店台東大竹門市花28元購買奶茶，另1張則在中油台南營業處大湖加油站花90元加95無鉛汽油，如果這2個月曾在這些地方消費過的民眾，趕快找出發票，也許你就是千萬富翁得主。

去年11-12月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼為「75350343」，共誕生11位千萬富翁，根據財政部中獎人清冊顯示，從2月6日領獎期間開始至今，陸續有9人已兌領，目前還有2位千萬元特別獎得主尚未領獎，其中1位是在台東縣大武鄉的全家便利商店台東大竹門市，花28元購買純萃喝濃厚系玫瑰奶茶，另1位則是在高雄市湖內區中山路中油台南營業處大湖加油站花90元加油。