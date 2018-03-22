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是你嗎？11-12月統一發票　還有2位千萬得主未領獎

記者顏真真／台北報導2018/03/23 06:40
▲106年11-12月期統一發票1月25日開獎，根據財政部初步統計，有11人中千萬特別獎，另有12人中200萬元特獎。（圖／NOWnews製表）
▲106年11-12月期統一發票1月25日開獎，根據財政部初步統計，有11人中千萬特別獎，另有12人中200萬元特獎。（圖／NOWnews製表）

今（2018）年1-2月期統一發票將於本周日（25）日開獎，不過，財政部表示，去年11-12月期統一發票開出的1000萬元特別獎，還有2位幸運得主未現身領獎，其中1張是在全家便利商店台東大竹門市花28元購買奶茶，另1張則在中油台南營業處大湖加油站花90元加95無鉛汽油，如果這2個月曾在這些地方消費過的民眾，趕快找出發票，也許你就是千萬富翁得主。

去年11-12月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼為「75350343」，共誕生11位千萬富翁，根據財政部中獎人清冊顯示，從2月6日領獎期間開始至今，陸續有9人已兌領，目前還有2位千萬元特別獎得主尚未領獎，其中1位是在台東縣大武鄉的全家便利商店台東大竹門市，花28元購買純萃喝濃厚系玫瑰奶茶，另1位則是在高雄市湖內區中山路中油台南營業處大湖加油站花90元加油。

至於200萬元的特獎部分，11-12月期統一發票中獎號碼為「67035249」，有12位幸運中獎，但至今也還有6人未領獎，其中有1張是在台南市新光影城台南西門分公司花50元買中杯可樂，還有1張在台北市安和路四塊玉文創花55元買文具用品，還有1張在中油嘉義營業處太保加油站花100元加92無鉛汽油。

此外，還有1張是在新竹縣湖口鄉的美廉社湖口二分公司花148元購買食品及米酒，1張則在新北市林口的定食8花280元，另1張在統一超商台南市第246分公司購買點數卡共200元。

由於去年11-12月期統一發票兌領期限至今年5月7日止，財政部除提醒民眾趕快翻找家中發票，看看自己是不是中獎幸運兒？若中獎了，也別忘盡快在期限前兌獎，千萬不要與財神擦身而過。

關鍵字統一發票中獎特別獎特獎財政部超商中油
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