打電話訂民宿「秒漲一倍」　她嘆：墾丁會臭不是沒原因

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」發文控訴，原本在訂房網上看好的民宿價格是「 4 人房 3500 元、 2 人房 1999 元」，認為價格合理正準備訂房，不料當她打電話給民宿確認床舖時，業者竟回「怎麼可能這種價格，我們連假是 6900 元」，還稱向訂房網訂的和民宿本身無關，並一再強調價錢就是 6900 元。

前陣子墾丁因物價哄抬過度，導致遊客「雪崩式下降」，不僅人潮不如以往，重創當地多間飯店業者。不過，有網友打算趁著清明連假帶孩子到墾丁旅遊，在訂房網上看到某間民宿價格只要 3500 元，不料致電詢問後卻變成 6900 元，直接漲了快一倍，讓她嚇喊：「墾丁會臭不是沒原因的！」

由於價差實在太高，讓原 PO 嚇得不敢訂房，這時業者突然態度放軟，改口説「沒關係啦，你一樣訂」，甚至表示價差會找訂房網負責，不會影響顧客本身。最後原 PO 仍決定不訂了，無奈嘆「想說墾丁之前負面消息不斷，現在應該有收斂了吧，但……」

網友看了後，紛紛留言「墾丁住不起，我都改去日本自由行」、「只有有錢人才會在台灣玩，我是窮人，只能往國外玩」、「連假期間不是不能漲價，但是看看那種漲幅、品質、環境與服務，再比較國外之後，唉，難怪出國度假的人愈來愈多」。

另外，也有網友表示「訂房網確實會比直接跟業者訂便宜」，其中的價差則要看網站和民宿如何簽約，除非有特別註明要消費者補差額，不然民宿本身標價多少都沒有關係。