亞運／里約奧運吃好還有盈餘　林敬能質疑伙食費被A去哪

台灣舉重好手郭婞淳的教練林敬能，日前於臉書發文，認為國訓中心伙食太差，後來體育署承諾調整伙食費，不過他在昨晚再度發文表示，雖然體育署承諾增加伙食費，「可是真正的問題是『伙食費A去哪了』？」

他質疑105年是2016里約奧運的備戰年，三餐吃得很好，還有剩下很多伙食費（盈餘81萬9,483元）。為什麼106年是2017台北世大運的備戰年，立刻就變成虧損了呢？（虧損97萬8,215元）？

第二點，107年是2018亞運備戰年，為什麼就要吃得爛、又要A選手伙食費去付薪水呢？另外，「體育署承諾增加的伙食費，是不是又先被A去付薪水呢？我們的選手伙食真的能變好嗎？」

林敬能感嘆地寫道，「無言啊！去年選手的伙食費，都已經確實被A走了296多萬元，哪來的錢能夠提供選手好的三餐呢！現在才三月，已經持續虧損中，如果財務一直虧損下去，就算未來要增加選手的伙食費，誰又能來監督伙食費不再被A去支付薪水呢？哎…亞運要好成績，很難了。」

林敬能臉書全文：

第一年進到國訓中心當教練，便立志拚奧運金牌，11年了我還沒放棄。可是，體育署王副署長3月14日在教練座談中接受執行長的建議，承諾調高伙食費來改善伙食。可是真正的問題是「伙食費Ａ去哪了」？真讓人灰心。

國訓的小職員們怨聲載道：「錯誤的政策比貪污更腐敗」;「昏庸的決策根本沒有解決問題，反而滿足了國訓長官玩弄人事的利益，哪裡是真正地照顧選手？」;「還不是讓貪腐的菜蟲A走更多的伙食費！」我好奇的追問下去，才驚訝見到伙食費被A走的事態更嚴重了，試問行政院體發會、國訓中心董事會、教育部體育署、各協會理事長，你們若知道選手伙食費這樣被A走，會不會生氣呢？

隨然我和小職員們看著的資料彼此都無言以對，難以撫平A走伙食費的憤怒。訓練結束又在餐聽面對這些每天在苦練、奮戰、負傷的選手們，不經想發出心中的吶喊，請問：

第一：105年是2016里約奧運的備戰年，三餐吃得很好又還有剩下很多伙食費（盈餘81萬9,483元）。為什麼106年是2017台北世大運的備戰年，立刻就變成虧損了呢？（虧損97萬8,215元）？

第二：107年 是2018亞運備戰年，為什麼就要吃得爛、又要A選手伙食費去付薪水呢？

第三：體育署承諾增加的伙食費，是不是又先被A去付薪水呢？我們的選手伙食真的能變好嗎？

無言啊！去年選手的伙食費，都已經確實被A走了296多萬元，哪來的錢能夠提供選手好的三餐呢！難到還有教練能夠再忍嗎？為何國家明明都有提供公務預算的人事費，執行長偏偏要動用伙食費來支付人事薪水？虧損的員工薪水與選手無關，為何要選手承擔呢？其實這群為選手、教練服務而敢怒不敢言的小職員們，談出很深層不為人知的黑幕：「新執行長106年1月接任，原本國訓中心90幾位員工增聘到近140位，大幅新聘約50名員工」;「離譜的招聘非專業、無經歷的新人都稱說是董事長指定要的、董事們推薦的…」;「實際上是執行長指導的研究生、親朋好友的子女、合作廠商的員工… 」;「大量增聘新進冗員，造成短缺經費一直累積著，最後長官下令用選手伙食費來付薪水…」。

真的很可怕！現在才三月，現在 已經持續虧損中，如果財務一直虧損下去，就算未來要增加選手的伙食費，誰又能來監督伙食費不再被A去支付薪水呢？哎…亞運要好成績，很難了。