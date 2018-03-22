川普稱願接受通俄案訊問 首席律師卻辭

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普一改日前對調查通俄案特別檢察官穆勒的猛批，今天表示他仍願接受穆勒訊問。不過川普因應通俄案法律團隊的首席律師陶德今天稍早已辭職。

法新社報導，川普回答媒體詢問是否願接受訊問時說：「我很樂意。」調查俄羅斯干擾美國大選的穆勒（Robert Mueller）預料將在數週內訊問川普。

就在川普表示樂意接受訊問前，他律師團隊的首席律師陶德（John Dowd）辭職。陶德辭去川普律師團隊職務，正值白宮遭逢穆勒調查通俄案壓力日增之際。

在陶德辭職數日前，川普才直接批評穆勒的調查為「獵巫」，也升高外界對總統會否干預調查的疑慮。