貴金屬盤後─Fed升息次數保守 支撐金價收創2週高

4 月黃金上漲 5.9 美元或 0.5%，收每盎司 1327.40 美元，達 3 月 7 日以來最高收盤價。該契約週三以每盎司 1321.50 美元收盤，接著在盤後交易續漲。

川普總統簽署對中國的關稅後，基準美元指數找到溫和支撐，黃金價格一度達盤中低點，但 - Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示，「貿易戰風險事實上對黃金是利多，因為投資者傾向認為貿易戰會導致物價通膨更大。」

Fed 週三宣布，仍堅持 12 月時的預期，今年將升息三次，但推高明後年升息次數的預期。金融市場的投資者先前已在價格上反映過週三升息一碼的預期。

State Street Global Advisors 黃金投資策略主管 George Milling-Stanley 表示，「Fed 會議前夕，投機性利益往往會讓美元走高，因為他們預期升息，認為美元會隨著升息而上漲，所以他們通常會放空黃金，預期黃金會在升息後下跌。」

「接著在升息消息宣佈後的數日和數週，他們會撤出這些交易，獲利了結，把美元賣出然後買回他們賣空的黃金部位。這就是在目前正常化循環過程中，前五次升息的其中四次，其後一個月內發生的事情，也是我預期週三升息後不久的將來會發生的事。」

ICE 美元指數上升 0.1% 至 89.877，但週四漲跌均現。

Capital Economics 商品首席經濟學家 Caroline Bain 表示，「黃金不會與 Fed 緊縮的任何負面衝擊隔離開來。」

她稱，「儘管我們認為 Fed 今年會升息四次，但我們不認為這點會影響金價。」其理由是，升息會提高持有資產的機會成本，例如商品，因為這不用付利息，第二點，升息可以導向較低的經濟活動，第三點，升息可能提高美元價值，尤其是其他地方利率很低的時候。

其他金屬交易：

5 月白銀也自週三價格回彈，收跌 0.2% 至每盎司 16.387 美元。

5 月銅下跌 1.3% ，收每磅 3.02 美元。

4 月白金下跌 0.2% 至每盎司 949.10 美元。6 月鈀金下跌 0.5% 至每盎司 981.80 美元。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 1.2%。SPDR Gold Shares 下跌 0.5%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 下跌 0.9%。