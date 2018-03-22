美股盤後─中美貿易戰風險引發賣壓 道指大跌724點

道瓊工業平均指數下跌 724.42 點或 2.93% 至 23957.89，達 2 月 8 日以來最低，也是今年以降第二低收盤值，以目前收盤值來說，較今年稍早達到的史上高點下跌了 10%。

午盤後，美股加速走跌，恐慌賣壓將 S&P 500 指數今年以來的表現推至負面領域。另外拖累市場情緒的包括：Fed 前一日發布的最新政策聲明，令人對升息政策有所疑問; Facebook 持續走疲，領跌科技股; 川普總統首席律師陶德（John Dowd）今日辭職，增加政治不明確性。

Nasdaq 指數下跌 178.61 點或 2.43% 至 7166.68。

S&P 500 指數下跌 68.24 點或 2.52% 至 2643.69，達 2 月 9 日以來最低，今年迄今已轉跌，且較其史上高點下跌了 8%。

這三大股指均創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。

費城半導體指數下跌 39 點或 2.77% 至 1368.98。

今日廣泛走跌，S&P 500 中的 11 個產業有 10 個走跌，其中 8 個跌幅超過 1%，金融股領跌 3.7%，達 6 周低點。對貿易政策較敏感的工業股下跌 3.3%，唯一表現正面的產業是公用事業，收升 0.4%，該群組在經濟不明朗時為防衛性股。

Cboe 恐慌指數 VIX 大增 31% 至 23.35，回到長期均線 20 以上。

市場動力

在增加鋼鐵和鋁的關稅之後，川普團隊指示美國貿易代表辦公室擬定對中國產品課予關稅總額高達 600 億美元的清單，主要目標是美國認為對美國未來數年經濟非常重要的敏感技術。投資者擔心，保護主義的貿易政策可能會引發主要貿易夥伴的報復，且貿易戰也會持續推升經濟通膨。

Fed 仍是市場焦點之一，前一日 Fed 甫升息一碼但維持今年升息三次的劇本，並示意明年會再升息三次（較原本預期增加一次）。一些投資者原本預期 Fed 今年升息三次，明年維持兩次。

臉書週四下跌 2.7%，擴大走跌，並領跌科技股，本週臉書跌幅已達 10.9%，創 2014 年 3 月以來最大單週跌幅。

臉書因為劍橋分析公司在未獲授權下私自使用臉書用戶個資而遭受各界抨擊，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週三在 CNN 專訪下道歉，並稱願意到國會上發表證詞。

分析師看法

花旗個人財富管理公司投資策略主管 Shawn Snyder 表示，與鋼鐵和鋁徵收關稅相比，「對中國濫用智慧財產這點徵收關稅，這似乎是更直接的打擊。問題在於，中國接下來會不會就這樣算了，或者他們會回擊。」

他補充，「現在華爾街有這麼多雜音，其焦點仍然還是在潛在的負面因素。」

經濟數據

三月中美國初次請領失業救濟金人數增加 3000 人至 22.9 萬人，但仍接近 1970 年以來的最低點，且領取福利金人數下降至 45 年來新低點。

Markit 三月份製造業指數上升至 55.7，達三年高點。服務業指數自 55.9 下降至 54.1。另外，美國商務部宣布，二月份領先經濟指數連續第五個月上升，升幅 0.6%。

其他市場

ICE 美元指數變動不大，美元多頭對 Fed 今年升息劇本感到失望。

歐股收跌，亞股大致走跌。

黃金期貨上漲，原油期貨下跌。