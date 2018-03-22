能源盤後─貿易戰風險拖累股市 市場趁7週高點獲利了

Price Futures Group. 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「關稅恐慌引發股市賣壓，也引起石油市場的獲利了結。」因週三石油在 EIA 宣布美國原油庫存意外下降 260 萬桶後上漲。

週四交易，原油期貨價格自 7 週高點下降，因受到美國產量的壓力以及全球貿易戰風險拖累股市。

Sevens Report 共同編輯 Tyler Richey 表示，「因為石油市場已自沙國和伊朗緊張情緒和委內瑞拉減產中獲得上行動力，週三庫存數據利多，推升原油至多週來的高點。」

但 EIA 報告也指出，美國產量增加 2.6 萬桶 / 日，達 1040.7 萬桶 / 日，創單週新高。

Richey 表示，「美國產量仍是中期關鍵影響力，非地緣政治也非委內瑞拉。因此，產量出現新單週高點，應該會讓石油市場的樂觀情緒緩和下來，所以多週高點的價位就適合獲利了結，我不認為這週的價格行動是真的打開通往新高點之門。」

本週，原油價格仍上漲 3%。

諮商公司 JBC Energy 指出，「地緣政治的緊張關係仍是目前上行趨勢的基石，因為傳聞美國可能對委內瑞拉石油產業施行制裁。」此外，伊朗核協問題會如何演變也尚不明朗。

其他交易

4 月汽油下跌 0.1% 收每加侖 2.01 美元。 4 月熱燃油下跌 0.6% 至每加侖 1.992 美元，自 6 週以上的高點下降。4 月天然氣下跌 0.8% 至每 Btu 2.617 美元。

EIA 週四報告，3 月 16 日止的一週，天然氣庫存減少 860 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計下降 870 億立方英呎。