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貿易戰開打　美對中制裁雙管齊下　美股狂瀉700點

記者陳家蕙／台北報導2018/03/23 07:16
▲美中貿易戰正式開打，關稅、投資制裁雙管齊下，道瓊重挫逾700點作收。（圖／翻攝自法新社 , 2018.3.11）
▲美中貿易戰正式開打，關稅、投資制裁雙管齊下，道瓊重挫逾700點作收。（圖／翻攝自法新社 , 2018.3.11）

美中貿易戰正式開打。美國白宮台北時間今（ 23 ）日凌晨公布「 301 」調查結果，確認中國大陸在市場准入、強迫合資與科技技術轉移上，使美國企業受不公平待遇，美國總統川普正式簽署備忘錄，將祭出關稅以及投資 2 大制裁。消息傳出，美國股市開低走低，以重挫逾 700 點作收，台北股市今日恐受到連帶波及。

美國總統川普今日正式簽署備忘錄，開啟美中貿易大戰戰火。美國白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛（ Peter Navarro ）與白宮國家經濟會議（ NEC ）副主任艾森斯坦（ Everett Eissenstat ）台北時間今日凌晨在電話簡報會宣布，大陸確實在市場准入、強迫合資與科技技術轉移上，讓美國企業受不公平待遇，美國將祭出關稅制裁及投資限制 2 大武器，迫使大陸修正不公平貿易方式。

其中，關稅部分，川普指示美國貿易代表署（ USTR ） 15 天內提出關稅懲罰相關計畫，預計制裁金額達 500 億美元，不過，目前並未具體說明受影響的產業範圍。另一方面，川普也授權財政部， 60 天內，提出限制大陸企業赴美投資的計畫書，未來中國大陸企業收購與投資美國特定的戰略性產業將受到限制。

由於美中貿易戰開打，可能衝擊全球經貿發展，並推升貿易保護主義氛圍，影響全球經濟成長動能，美國股市開低走低，終場道瓊工業指數重挫 724.42 點，跌幅高達 2.9% ，來到 23957.89 點；科技股那斯達克指數也大跌 2.4%，成為 7166.68 點；標準普爾 500 指數跌 2.5% ，報 2643.69 點。

關鍵字貿易戰美國大陸關稅投資301
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