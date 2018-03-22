美國新任國安顧問波頓 華府鷹派對台友善

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國總統川普傍晚在推特宣布，前美國駐聯合國大使波頓將接任麥馬斯特，出任白宮國家安全顧問。波頓言詞犀利，是華府有名的鷹派，同時他向來友台，曾主張美台應該復交。

或許是巧合，日前在推特上被川普開除的前國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天才在國務院舉行歡送會，川普傍晚又再次透過推特宣布高層人事變動。

川普傍晚推文表示，「很開心宣布」波頓將從4月9日起出任國安顧問職務。對於將離職的麥馬斯特（H.R.McMaster），他則給予讚美，表示他工作傑出，也會一直是他的友人。