美國新任國安顧問波頓 華府鷹派對台友善

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國總統川普傍晚在推特宣布，前美國駐聯合國大使波頓將接任麥馬斯特，出任白宮國家安全顧問。波頓言詞犀利，是華府有名的鷹派，同時他向來友台，曾主張美台應該復交。
或許是巧合，日前在推特上被川普開除的前國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天才在國務院舉行歡送會，川普傍晚又再次透過推特宣布高層人事變動。
川普傍晚推文表示，「很開心宣布」波頓將從4月9日起出任國安顧問職務。對於將離職的麥馬斯特（H.R.McMaster），他則給予讚美，表示他工作傑出，也會一直是他的友人。
白宮隨後發出麥馬斯特的聲明表示，在服務美國長達34年之後，他決定今夏從美軍退役，離開公職。他在聲明中也感謝川普給他機會為國家服務，不像提勒森從「被辭職」後，絕口不提川普名字。
白宮也以不具名官員的名義表示，對於麥馬斯特的離職，川普與麥馬斯特已經討論一段時間，兩人認為是讓新團隊到位的時候，「與時間或任何事件無關」。
接替麥馬斯特的波頓（John Bolton）一向是華府政壇有名的鷹派。他對台友善，過去曾主張台灣在聯合國應享有席次。前第一夫人吳淑珍2002年訪問華府時，他曾在公開場合向吳淑珍致意。2007年波頓赴台演講時，也曾公開呼籲美國應盡速跟台灣復交，雙重承認中國與台灣，捍衛台美利益。
去年年初，波頓在華爾街日報撰文，呼籲川普政府重新審視「一個中國政策」，與台灣更緊密軍事關係是維護美國核心利益關鍵，不要怕與北京談。
就職超過1年的川普，近來頻頻調整內閣人事，外界認為這是他日趨自信的表現。
除了波頓以外，將接任國務卿的蓬佩奧（MikePompeo）同樣屬於共和黨強硬派，加上主導今天對中國祭出貿易制裁大旗的白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛（Peter Navarro），川普從國安、外交到經濟全由主張對中國強硬的鷹派出任，意味川普嚴肅看待中國作為美國國家安全與經濟戰略上的競爭對手。（編輯：屈享平）1070323