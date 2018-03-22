紐約匯市─川普宣布新關稅 引發貨幣波動

英鎊兌美元盤中高點一度漲至 1.4217 美元，達二月初以來最高點，但爾後下跌至 1.4108 美元，較周三 1.4140 美元下降。

英國方面，英國央行稍早維持利率不變，但其對工資成長改善的評論讓英鎊兌美元短暫上漲。

美元兌日圓下跌至 105.40 日圓，達 2016 年 11 月以來最低水準，自二月以來，美元兌日元不斷創新低點，但較盤中最低點 105.27 日圓上升。股市走跌時，諸如日圓等避險資產的需求會上升。

美元兌加元溫和上升，自周三的 1.2906 加元上升至 1.2924 加元。

澳元兌美元下降，自週三晚間的 0.7765 美元下降至 0.7707 美元。

市場動力

交易者關切多項重大消息，其中走勢波動較大的是美元 / 日圓和美元 / 澳元，後者匯率受就業市場數據遜於預期而驅動。

川普宣布對中國施行新關稅，此外，美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，歐盟、澳洲、阿根廷、巴西和南韓暫時不用徵收近日宣布的鋼鐵和鋁關稅。

英國央行的舉動也是市場焦點。在 Fed 升息一碼後的一天，英國央行宣布維持利率不變在 0.5%。但 BOE 提到，英國就業市場趨於穩定，工資成長。英國的消費物價通膨仍高於英國央行目標的 2%，這讓英國央行貨幣政策有更鷹派的條件，事實上，BOE 貨幣政策委員會中已有兩位成員贊成此回升息。

稍早，二月份零售銷售優於預期，給與英鎊支撐力，但在 BOE 宣布後英鎊回落，且在負面領域交易。

分析師看法

BK 資產管理公司外匯策略總監 Kathy Lien 表示，「因為美國準備對抗中國，可能會引發非常危險的貿易戰，所以貨幣和股市都擴大走跌。對貿易戰的擔憂是合理的，這已經蓋過了央行政策的影響，讓兌幾乎所有主要貨幣的匯率走跌。」

週三 Fed 升息後，SociétéGénérale 首席外匯策略師 Kit Juckes 表示：「Fed 對通膨很放心，足以用緩慢而穩定的步伐收緊利率。對全球市場而言，這將非常有利於風險，因為這不是擔憂財政 / 貨幣政策組合，而是預算上升和經常賬戶赤字的危險以及對美國貿易政策的緊張情緒。」

線上平台 Infinox 交易主管 Jacob Deppe 表示，「BOE 本月根本沒有任何升息機會，市場目前認為 5 月升息可能性超過 50%，到時候他們已經有第一季 GDP 數據可以分析，對於工資成長速度到底多快會更確切，以及還有多兩個月的通膨數據可以看看。」