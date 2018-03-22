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中央社

梅伊赴歐盟尋求抗俄 部分國家未同步表態

中央社2018/03/23 07:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）英國首相梅伊今天在歐盟元首高峰會尋求共同譴責俄羅斯，認為莫斯科當局在英國本土毒殺前俄國間諜，是俄國侵略近鄰的一部分，不過有些國家第一時間未積極聲援。

歐盟今天起一連兩天在比利時首都布魯塞爾舉行元首高峰會，梅伊（Theresa May）下午進入峰會會場接受媒體訪問，一開場就指控俄羅斯，說俄羅斯很明確對英國造成威脅。

梅伊對大批媒體表示，前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）日前在英國索爾茲伯里遭神經毒劑攻擊，這是俄羅斯侵略其近鄰的一部分。

她說，大家對發生在去年倫敦西敏橋及前年布魯塞爾的恐怖攻擊還記憶猶新，「我們記得那些受難者，我要重申英國對未來歐洲防衛安全的無條件承諾」，她強調相信共同努力可以克服未來面對的挑戰。

梅伊此行尋求歐盟成員國領袖齊聲譴責莫斯科當局，除獲得法國和德國支持，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在峰會前夕也表示，歐盟領袖將對英國展現「團結」，呼籲集團成員採取實際行動「針對未來的攻擊加強準備」。

不過也有歐盟成員國第一時間未積極表態，克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）同樣在峰會接受媒體聯訪時表示，他想要先聽聽梅伊的說明，然後才會有關於這事件的結論。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和女兒尤莉雅3月4日在英國遭神經毒劑攻擊，梅伊確定使用的神經毒劑是前蘇聯研發諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄國提出解釋，但是俄國置之不理，反要英國提出證據，梅伊因此在3月14日宣布驅逐23名俄國外交官，俄國3月17日也宣布驅逐23名英國外交官。（編輯：紀錦玲）1070323

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