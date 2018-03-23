盤前財經大事搶先讀2018年3月23日

〈美中貿易戰〉美對中祭 301 經長：兩大類台商受影響

美國總統川普擬對中國祭出「301 調查」制裁，貿易戰一觸即發，經濟部長沈榮津昨 (22) 日指出，目前包括項目、範圍、及到最後是關稅或是配額等，都還沒出來，所以無法進一步評估，但是會影響的是兩大類的台商，包括在中國生產終端產品銷美，及台灣生產半成品送往中國製成產品銷美的廠商，其中以 ICT、消費性電子產業所受影響較大。閱讀全文...

〈央行理監事會〉中美貿易戰一觸即發 這 3 大產業被點名衝擊較大

白宮官員稍早對外證實美國總統川普將宣布對中國進口的商品課徵關稅，一般預料中國政府將反擊報復，全球貿易戰一觸即發，台灣央行總裁楊金龍昨 (22) 日對此表示，以亞洲受到美國進口減少衝擊影響最大，尤其是台灣、韓國，不排除最嚴重狀況台灣產出減額將達 GDP 的 1.8%，尤其是汽車、電子和紡織業。閱讀全文...

貿易戰致股市大跌緊盯美國不鬆手！然而歐元也是要倒霉了？

周四（3 月 22 日）早些時候市場更多的受到聯準會利率決議的影響，新西蘭聯儲決議並未太大的影響市場。聯準會決議雖然升息但是態度不夠鷹派，美元指數相應走低，間接推動了非美貨幣的走高，美股的下跌並不多。閱讀全文...

〈鴻海 FII 說明會〉小股東參與 FII 新股抽籤 建議有這 2 種方法

鴻海 (2317-TW) 小股東想參與 FII 新股抽籤，鴻海晚間發布聲明表示，股東可直接赴大陸開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。閱讀全文...