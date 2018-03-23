小股東想申購抽籤FII　鴻海為求慎重再發聲明

鴻海集團22日深夜發出聲明，表示公司為照顧各股東權益，且慎重起見，已委請熟悉兩岸三地法規之「普華商務法律事務所」，就公司股東如何參與大陸A股IPO申購一事進行相關法規的研究與評估。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案日前獲大陸證監會通過，市場預估最快3月底或4月在中國大陸A股上市。對於有鴻海小股東想參與申購抽籤FII，考量到兩岸三地法規複雜，鴻海22日深夜再發出聲明，表示已委請熟悉法規之事務所研究，公司將會盡最大努力協助股東辦理。

鴻海指出，公司股東可直接赴大陸開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。就參與大陸A股IPO申購相關問題，公司會盡最大努力協助股東辦理，有意願之股東可洽詢該事務所。據了解，開立大陸證券帳戶，小股東還是得親自跑一趟，香港證券帳戶則可透過網路辦理。

今年1月31日鴻海臨時股東會決議通過FII赴陸上市案，當時鴻海董事長郭台銘表示可以協助股東參與申購，最好是讓小股東不用飛出國就能參與。但日前券商辦理說明會時，只開放給有留電話的股東，有些股東不得其門而入，且因為法規限制與申購程序複雜，一度引起部分股東不滿。

為此，郭董動怒，火速撤換券商，認為相關人員沒有替小股東想，還發給小股東5000元車馬費，並允諾會積極協助股東參與申購抽籤。郭董日前指出，小股民參加FII抽籤不是不可能的事，否則不會在臨時股東會上承諾大家，他知道有法規上的限制，但並非無法克服。