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鉅亨網

台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月23日

鉅亨網2018/03/23 08:21
鉅亨網 / NOWnews
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針對美國貿易代表署（USTR）針對中國大陸的「301 調查」結果，美國總統川普 22 日中午（台北時間 23 日凌晨）簽署總統備忘錄。白宮資深官員表示，川普將指示 USTR 考慮對哪些中國大陸輸美產品提高關稅，之後公布詳細名單，目前預計針對與智財權相關的高科技產品，提高的關稅預估為 500 億美元。

中央銀行昨（22）日舉行第 1 季理監事會，決定利率維持連七季不變，新總裁楊金龍在會後記者會上，定調貨幣政策為「適度寬鬆」，他也澄清，絕對沒有以新台幣升值來取代升息。

美國總統川普於台灣周五凌晨宣布對自中國進口的商品課徵關稅，涉及商品將包括「高科技產業」。以台灣的「電子五哥」等代工廠，幾乎都在中國大陸設有龐大廠區，生產筆電、手機、智慧錶、平板等產品，若中美爆發貿易大戰，影響層面很大。


聯合報

美祭 301 條款制裁陸
在陸生產銷美台商 恐受害
祖克柏致歉：嚴重的信賴崩壞

經濟日報

Fed 升息 1 碼 鷹派聲勢增強
人行調高逆回購利率
楊金龍：未用升值取代升息

蘋果日報

利率連 7 凍 央行：衛生紙漲 物價影響小
Fed 新任主席 鮑威爾：股價太高了
美利率向上 專家：不利債券型基金

中國時報

央行示警 通膨下半年增溫
1、2 月失業率 近 17 年同期新低
青瓦台魔咒 法院拘捕李明博

工商時報

機械業年產值 力拚２兆元
楊金龍：沒防線不代表沒底線
川普這一刀... 倒楣的是美國品牌

自由時報

突破！在台就可入境美國
談金金分離 顧立雄：同一人不能同時兼任多家董事
防張綱維事件重演》金管會限縮銀行業委託書徵求
 

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美對中啟動「301」 中國...騰訊遭Naspers減持 ...

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