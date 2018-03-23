瑞基去年營收1.55億 每股虧損1.4元

瑞基表示，2017全年合併營收成長3.42%，主要來自跨足非水產領域的現場健康檢測管理市場展現成效，明顯產生營收貢獻。不過，損益上則受到費用認列損失影響而產生淨損，包括畜產市場推銷費用增加、金融資產減損增加、匯兌損失增加，及公司債利息費用增加所致。

以市場區域來看，大中華約占比34.6%（其中中國成長幅度最大）、東南亞25%（其中泰國占比10.6%，為成長最快的市場）、中南美洲13.6%、非洲11 .4%、南亞6.1%、中東4%、東北亞3.6%、北美洲1.7%。

展望2018年，瑞基表示，將透過四大市場布局力拚全年營收獲利雙成長，全力衝刺畜產市場，複製中國大陸與東南亞成功經驗，以期擴大國際通路。持續拓展中國大陸市場；在伴侶動物部分，將持續拓展市占率，維持中國大陸伴侶動物核酸檢測第一品牌為目標。

另外，將持續透過參加國際展覽，拓展任何有現場檢測需求的新市場，包括澳洲與非洲等。

同時持續布局人病體外檢測(IVD)市場，瑞基的登革熱現場檢測試劑產品在今年初已順利取得台灣衛生福利部外銷專用醫療器材許可證，預計將再新增兩項設備產品通過歐盟 CE-IVD 認證，持續開發更多有現場檢測需求的 IVD 試劑產品，並配合各國代理商進行當地IVD產品登記。（編輯：林興盟）1070323