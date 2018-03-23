川普換掉國安顧問麥馬斯特 推文：永遠是朋友

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天在推特發文宣布，國家安全顧問麥馬斯特已同意辭職，並將由前美國駐聯合國大使和福斯新聞（Fox News）評論員波頓（John Bolton）接任。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普發推文表示：「我很高興宣布波頓將是我的新任國家安全顧問，從2018年4月9日開始生效。我非常感謝麥馬斯特將軍的服務，他的工作表現出色，永遠會是我的朋友。4月9日將會進行正式的交接。」

一名白宮官員表示：「這兩人在討論這件事有段時間了。他們都覺得組建一支新團隊很重要，別讓外界不斷猜測，因此加快腳步。這跟任何一個時刻或事件都無關，只是兩人之間持續對話的結果。」