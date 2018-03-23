NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈亞瑞阿塔熱身賽登板　緊張過頭挨轟美股重挫　台股嚇趴跌240多點理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

川普換掉國安顧問麥馬斯特 推文：永遠是朋友

中央社2018/03/23 08:28
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天在推特發文宣布，國家安全顧問麥馬斯特已同意辭職，並將由前美國駐聯合國大使和福斯新聞（Fox News）評論員波頓（John Bolton）接任。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普發推文表示：「我很高興宣布波頓將是我的新任國家安全顧問，從2018年4月9日開始生效。我非常感謝麥馬斯特將軍的服務，他的工作表現出色，永遠會是我的朋友。4月9日將會進行正式的交接。」

一名白宮官員表示：「這兩人在討論這件事有段時間了。他們都覺得組建一支新團隊很重要，別讓外界不斷猜測，因此加快腳步。這跟任何一個時刻或事件都無關，只是兩人之間持續對話的結果。」

波頓是共和黨國安圈內的鷹派人士。

白宮公布麥馬斯特的聲明：「在為我的國家效力34年後，我已申請從美軍退休，今年夏天生效，之後會退出公職。在我整個職業生涯中，與優秀的軍人和盡責的非軍職人員共事過，是我莫大的榮幸。」

「我很感謝川普總統給我機會擔任國家安全顧問，為他和我們的國家效力。我很感謝國家安全會議（NSC）成員的友誼和支持，他們齊心協力提供總統最好的決策，來保護和推進我們國家的利益。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070323

憂中美貿易戰開打 台股難脫震盪美警惕中國製造2025 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan