〈港股盤前〉中美貿易戰駁火+騰訊遭狂拋 港股開低難

1、港股上日市況總結：恆指週四再次高開低走。雖則騰訊（700）開市已大跌 11 元，但恆指在石油股、平保（2318）和內銀做好之下仍能高開 160 點。早段升幅更曽擴大至 270 點。但在人行進行 7 天 100 億人民幣逆回購的消息影響下，A 股在高開後迅速下跌，恆指也一再被拖後腳而轉升為跌。上午盤中曾大跌近 300 點。A 股及後跌幅收窄，但道指期貨卻急跌，恆指再受壓，收市報 31071 㸃，下瀉 344 點。其中大約一半的跌幅來自騰訊。（其跌穿 50 天線，下跌 5% 或 23.2 元。媒體報導因大量騰訊牛證遭回收而引發沽盤，但收市後卻發現大股東南非 Naspers 擬出售 2% 股份）成交按日接近持平約 1519 億，但近 21% 或 322 億是來自騰訊。藍籌股 15 升 31 跌 4 持平。板塊方面，石油、高息和公用股表現較好。滬深港通總成交按日下跌約 13% 至 177 億，約佔大市成交約 11.6%。當中，滬港通錄得淨流出約 8 億，而深港通則錄得淨流入約 15 億。滬港通淨流入較多的是騰訊，約有 10 億，淨流出則以平保、瑞聲、港交所（388）、工行（1398）和建行（939）為主。深港通淨流入也是主要在騰訊，約有 4 億多，太保（2601）、碧桂園（2007）、金山軟件（3888）是其它錄得較多淨流入的股份。另外，做空佔大市成交上升至約 11.0%，仍然是健康水平。

2、美股上日市況總結：川普周四簽署備忘錄，向中國進口產品徵收關稅，涉及總值逾 500 億美元商品。根據備忘錄，美國貿易代表萊特海澤會用 15 天時間去準備具體的徵稅清單。美國商務部長羅斯認為，關稅事件不會變為貿易戰，因為雙方會坐下來談判，化解有關分歧。白宮指出，要正式實施上述關稅，還有 30 天時間。另外，市場傳出協助川普處理通俄案的律師已辭職，加深投資者對美國政局紛亂的憂慮。道指因貿易戰憂慮下已接近全日低位收市，240000 點失守，大跌 724 點或 2.93%。標指也下跌 2.5%，而納指則下挫 2.4%。十年期債息向下急回至 2.823%。而 VIX 指數則爆升 30% 至 23.3 水平。港股 ADR 急挫 869 點，相當於恆指 30202 點水平。當中受配股消息影響的騰訊大瀉 7.7% 或 33.7 元，折合收報 405.7 元。

3、港股今天 / 短期市況分析：騰訊批股再加美對華的制裁，恆指今天大裂口低開是在所難免。騰訊的長情股東 Naspers 持貨近 18 年而首次作出減持行動，給市場的訊息是極負面。這次減持是用競價方式，意思是價高者得。執筆是還末看到最終批股價。但在美股大挫下，相信基金經理們出價也不會積極，大拆讓可期。要注意這次是批舊股，對盈利沒有攤薄，加上 Naspers 承諾三年來不再減持，相信股價在最終批股價會有支持。貿易戰方面，中方已作回應表明立場指出會奉陪到底。筆者感覺川普是在迫中國出來談判，和鐵鋁關税一樣，最終可能又是胡閙劇一場。且看出來的具體徵稅清單會是什吧！總括來說，筆者早前看輕了市場對貿易戰的憂慮，但仍堅信美國沒有條件和中國討價還價。在市場恐慌下一些優質股會是買入機會。如遇大調整，銀河娛樂（27）和友邦（1299）這兩檔是筆者的首選。