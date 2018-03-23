陳菊巴爾的摩內港取經　打造亞灣親水空間

高雄亞洲新灣區正值招商階段，市長陳菊於美東時間23日上午參訪美東第二大港巴爾的摩，陳菊表示，未來將參考巴港的內港再生計畫，將亞灣的動線規劃導入使用者思維，以打造安全親水的優質空間，並結合商業活動，延伸擴大經濟效益。巴爾的摩內港計畫（Inner Harbor）被譽為世界城市水岸重建的典範，為該市重要的旅遊、商業活動以及稅收來源之一。巴爾的摩在大規模硬體建設之後，藉此次盤整基礎設施的機會，從使用者面向來思考內港升級的需要，透過傾聽民意與溝通提出創新策略值得學習。



▲透過都市設計手法，讓人行動線與活動得以順接悠遊於不同街廓，延伸擴大經濟效益。（圖／高市府提供 , 2018.03.23）