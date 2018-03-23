陳菊巴爾的摩內港取經　打造亞灣親水空間

高雄亞洲新灣區正值招商階段，市長陳菊於美東時間23日上午參訪美東第二大港巴爾的摩，陳菊表示，未來將參考巴港的內港再生計畫，將亞灣的動線規劃導入使用者思維，以打造安全親水的優質空間，並結合商業活動，延伸擴大經濟效益。巴爾的摩內港計畫（Inner Harbor）被譽為世界城市水岸重建的典範，為該市重要的旅遊、商業活動以及稅收來源之一。巴爾的摩在大規模硬體建設之後，藉此次盤整基礎設施的機會，從使用者面向來思考內港升級的需要，透過傾聽民意與溝通提出創新策略值得學習。
▲透過都市設計手法，讓人行動線與活動得以順接悠遊於不同街廓，延伸擴大經濟效益。（圖／高市府提供 , 2018.03.23）
市長陳菊表示，港區親水已是各港區城市規劃趨勢，對於該計畫回歸使用者思考，以安全、健康及尊重歷史文化為核心價值進行內港升級感到印象深刻，高雄亞洲新灣區正值轉型與招商階段，未來可借鏡內港2.0計畫，重整亞灣動線系統，透過都市設計手法，讓人行動線與活動得以順接悠遊於不同街廓，延伸擴大經濟效益。
▲生態工法與浮動濕地改善港區水質（圖／高市府提供 , 2018.03.23）
內港再生計畫也強調永續健康價值（Healthy Habor），提出12項改善策略，包括打造水域浮動式垃圾剷除船-垃圾輪先生（Mr. Trash Wheel）、設計兼顧潮汐、暴雨逕流問題及港濱活動的彈性設計，以生態工法與浮動濕地改善港區水質，與社區共同營造生活實驗室，讓內港成為安全親水的優質區域。