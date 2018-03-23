蘋果磁性連接器傳新意 金屬玻璃有眉目

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果在材料應用傳出新進展。外媒報導，蘋果積極升級磁性連接器品質，不排除應用在iPhone產品。蘋果也傳出提升鎳材料為基礎的金屬玻璃材質。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在磁性連接器有新進展，可讓連接器的插口更牢固、容易製造，並且提升連接器的效能，未來有機會取代目前的MagSafe 2系列電源轉換器插口。

MagSafe是蘋果設計的電源插頭方式，應用在Macbook筆記型電腦，MagSafe透過磁力固定，因此即使用力拖拉，例如有人絆到電線情況時，也可安全地自插口移除，不會造成損壞或拖跌在桌子上的電腦。