蘋果磁性連接器傳新意 金屬玻璃有眉目

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果在材料應用傳出新進展。外媒報導，蘋果積極升級磁性連接器品質，不排除應用在iPhone產品。蘋果也傳出提升鎳材料為基礎的金屬玻璃材質。
國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在磁性連接器有新進展，可讓連接器的插口更牢固、容易製造，並且提升連接器的效能，未來有機會取代目前的MagSafe 2系列電源轉換器插口。
MagSafe是蘋果設計的電源插頭方式，應用在Macbook筆記型電腦，MagSafe透過磁力固定，因此即使用力拖拉，例如有人絆到電線情況時，也可安全地自插口移除，不會造成損壞或拖跌在桌子上的電腦。
蘋果不斷布局連接器技術應用。外媒先前報導，未來蘋果可能會推出一種可讓多台設備同時連接到智慧連接器（Smart Connector）連接埠的解決方案，這種解決方案將藉由堆疊連接埠的方式來實現。
市場進一步揣測，未來MagSafe升級版有可能應用在iPhone產品。
此外，蘋果在鎳材料為基礎的金屬玻璃技術也有新進展，透過Glassimetal Technology的技術授權，相關金屬玻璃材料可應用在智慧型手機、或是數位顯示螢幕、監視器螢幕、遊戲機或是鍵盤等。
蘋果深耕新一代金屬材料技術。外媒先前報導，蘋果研發出客製化的金屬玻璃合金材料，可應用手錶元件、醫療植入物、植牙、磁鐵鐵芯、運動器材等領域。
國外媒體網站MacRumors和中國大陸媒體去年3月報導，蘋果從2010年開始，每年會定期更新在液態金屬的獨家專利，不過如何使用這項專利，目前仍未知。（編輯：林興盟）1070323