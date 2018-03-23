統一發票千萬獎 11-12月仍有2張未兌領

（中央社記者邱柏勝台北23日電）1、2月期統一發票將在25日開獎，但去年11、12月期統一發票千萬獎，仍有2張未兌領；200萬元特獎發票，則有高達6張未兌領，中獎民眾務必於5月7日前兌領，以免成為過路財神。

財政部表示，2張未兌領千萬元特別獎發票，分別是台東縣大武鄉大竹村大竹路的全家超商花新台幣28元買「純粹喝濃厚系玫瑰奶茶」、高雄市湖內區中山路一段的台灣中油花90元加95無鉛汽油。

此外6張未兌領200萬元特獎發票，分別是台北市大安區安和路二段「四塊玉文創」買自動筆55元、台南市中西區西門路「新光影城」買中杯可樂50元、嘉義縣太保市春珠178號中油加油站加92無鉛汽油100元、新竹縣湖口鄉勝利村安宅八街「美廉社」買紅標米酒、蔥肉餡餅148元。