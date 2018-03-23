貿易戰一觸即發　美股重挫　台股開盤嚇趴跌240多點

中美貿易戰一觸即發，美股四大指數重挫，其中道瓊工業指數下跌720多點，跌幅近3%。貿易戰即將開打，也讓台股今（23）日開盤下跌240多點，跌幅超過2%，來到10850點附近。指標股台積電、鴻海、大立光分別跌2.3%、1.5%與3.8%。

美國總統川普對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸課徵約600億美元關稅，使道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅達2.93%，來到23957.89點；那斯達克指數下跌178.61點，跌幅2.43%，來到7166.68點；S&P 500指數下跌68.22點，跌2.52%，來到2643.71點；費城半導體指數則下跌38.96點，跌幅2.77%，來到1368.98點。