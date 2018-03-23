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財經

貿易戰一觸即發　美股重挫　台股開盤嚇趴跌240多點

記者許家禎／台北報導2018/03/23 09:14
▲台股3月23日開盤即下跌240多點，跌幅超過2%，11000點、10900點失守。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股3月23日開盤即下跌240多點，跌幅超過2%，11000點、10900點失守。（圖／NOWnews 資料照片）

中美貿易戰一觸即發，美股四大指數重挫，其中道瓊工業指數下跌720多點，跌幅近3%。貿易戰即將開打，也讓台股今（23）日開盤下跌240多點，跌幅超過2%，來到10850點附近。指標股台積電、鴻海、大立光分別跌2.3%、1.5%與3.8%。

美國總統川普對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸課徵約600億美元關稅，使道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅達2.93%，來到23957.89點；那斯達克指數下跌178.61點，跌幅2.43%，來到7166.68點；S&P 500指數下跌68.22點，跌2.52%，來到2643.71點；費城半導體指數則下跌38.96點，跌幅2.77%，來到1368.98點。

而台股22日早盤雖一度大漲百點，但盤中節節敗退，終場由紅翻黑，漲幅全吐光，收盤跌5.23點，收在11005點，成交金額新台幣約1476億元。受到美股重挫影響，台股今（23）日開盤即下跌240多點，跌幅超過2%，11000點、10900點失守。

各類股部分，電子與半導體跌逾2%、光電跌3%多，金融跌1%以上。指標股台積電、鴻海、大立光分別跌2.3%、1.5%與3.8%，來到246.5元、91.5元與3455元。其他，南亞科、華邦電、宏碁都跌多，跌幅3%以上。

 

關鍵字貿易戰美股台股重挫
股東想抽FII　鴻海求慎重這樣說

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