還擊美國 中國擬課部分產品25%高關稅

中國商務部今天上午在官網發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅給中國造成的利益損失。

（中央社記者陳家倫上海23日電）為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部正研擬加徵部分美國進口產品關稅，涉及美對中約30億美元出口。其中，水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。

第一部分共計120個稅項，涉及美國對中國9.77億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵15%的關稅。

第二部分共計8個稅項，涉及美對中國19.92億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵25%的關稅。

該發言人指出，如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方將對第一部分產品行使中止減讓權利，並將在進一步評估美措施對中國的影響後實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

該發言人表示，美方以「國家安全」為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世界貿易組織（WTO）「保障措施協定」有關規定，制定中止減讓清單。

該發言人宣稱，美國以「國家安全」為由限制產品進口的做法，嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體系，嚴重干擾正常的國際貿易秩序，已遭到多個世貿組織成員的反對。

他表示，中方也透過多層次、多管道與美方進行交涉，將在世貿組織架構下採取法律行動，與其他世貿組織成員共同維護多邊貿易規則的穩定和權威。

該發言人強調，中美做為世界前兩大經濟體，合作是兩國唯一正確的選擇，希望雙方從中美大局出發，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促進中美經貿關係健康穩定發展。

他表示，中方敦促美方盡快解決中方的關切，透過對話協商解決雙方的分歧，避免對中美合作大局造成損害。（編輯：楊昇儒）1070323