李明博淪為第4個涉腐被捕的南韓前總統

報導指出，李明博將被關押在首爾東部看守所的單間牢房。因朴槿惠已於去年3月31日被逮捕，南韓在1995年逮捕全斗煥、盧泰愚後，時隔23年重現2名前總統同時鋃鐺入獄的窘狀。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「李明博前總統深夜被拘禁」為標題、「東亞日報」則以「又一名被關進鐵窗內的前總統－MB（李明博）因受賄罪嫌遭羈押」為標題，報導了李明博被捕的消息。

負責逮捕必要性審查的法官朴範錫就逮捕證簽發理由表示，案件事實基本清楚，案情重大，犯罪嫌疑人位高權重，有毀滅證據之虞。

檢方指控李明博犯有受賄、侵吞、逃稅、濫用職權等10多項罪名。檢方可在最長達20天的羈押狀態下查辦李明博案，深究餘罪，擴大戰果。

李明博將在4月10日羈押屆滿，鑒於檢方已表示將擴大調查，預計屆時將會對李明博提起公訴。檢方也有可能在本月底或下月初起訴，以免影響6月地方選舉。

考慮到前總統的特殊身份，檢方考慮和查辦朴槿惠案一樣，到看守所內訊問李明博。

報導指出，李明博涉嫌在總統任內收受國家情報院院長以「特別活動費」名義提供的7億韓元（約合新台幣1891萬元）賄賂，檢方5日逮捕起訴經手「特別活動費」的前總統府幕僚時，將其認定為受賄從犯，並將李明博認定為主犯。

李明博還涉嫌收受三星電子以代交DAS案律師費為名提供的585萬美元賄賂，加上金融機構、建築商、商社、前議員、禪院的賄賂，合計受賄111億韓元（約合新台幣2億9984萬元）。

檢方還懷疑李明博於1991至2007年透過由其實際掌控的DAS公司藏匿財產339億韓元，另有逃稅行為，合計侵吞350億韓元（約合新台幣9億4543萬元）。另涉濫用職權指示總統府等國家機關幫助DAS公司在美國打官司、違法洩露並隱匿總統府檔案等罪名。（編輯：屈享平）1070323