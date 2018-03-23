達悟青年化身夢想戰士 吉他歌聲傳遞快樂

（中央社記者趙麗妍台中23日電）來自蘭嶼的達悟族青年柯勝傑，他的夢想是帶給別人快樂，他穿上彩繪服裝、戴上鋼鐵人頭盔化身「夢想戰士」，在高美濕地、動漫巷、中社花市自彈自唱，以音樂傳遞快樂。

「不要忘記夢想喔！」走進后里中社花市，自花田深處的彩色教堂處傳來響亮、爽朗的笑聲，37歲的柯勝傑是街頭藝人，去年初來到中社花市彈奏吉他，以音樂聲夾雜歌聲傳遞快樂給賞花的民眾。

柯勝傑表示，他夢想成為帶給別人快樂的人，鋼鐵人給人英雄架式，他戴上鋼鐵人頭盔、穿上彩繪服裝、揹起吉他，開始到處自彈自唱，有時候也會到高美濕地、動漫巷等。