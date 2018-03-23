陳菊訪巴爾的摩 借鏡內港再生計畫

高雄市政府參訪團今天前往巴爾的摩，參訪被譽為世界城市水岸重建典範的巴爾的摩內港計畫（InnerHarbor）。巴爾的摩在大規模硬體建設之後，進行再生計畫（Inner Harbor 2.0），盤整基礎設施，從使用者角度思考內港升級的需要，透過傾聽民意與溝通提出創新策略。

陳菊今天上午離開華府後，隨即透過臉書公開她昨天與美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（BrianMcFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（HanscomSmith）等人會面過程。

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）高雄市政府美東參訪團今天參訪美東第二大港巴爾的摩。市長陳菊表示，未來會參考巴爾的摩港的內港再生計畫，將高雄亞灣動線規劃導入使用者思維，打造安全親水的優質空間。

陳菊表示，港區親水是各港區城市規劃趨勢，對於巴爾的摩內港再生計畫回歸使用者思考，以安全、健康及尊重歷史文化為核心價值進行內港升級，讓她印象深刻。

她指出，高雄亞洲新灣區正值轉型與招商階段，未來可借鏡巴爾的摩內港2.0計畫，重整亞灣動線系統，透過都市設計手法，讓人行動線與活動得以順接悠遊於不同街廓，延伸擴大經濟效益。

巴爾的摩內港再生計畫也強調永續健康價值（Healthy Habor），提出12項改善策略，包括打造水域浮動式垃圾剷除船的「垃圾輪先生」（Mr. TrashWheel）、設計兼顧潮汐、暴雨逕流問題及港濱活動的彈性設計，以生態工法與浮動濕地改善港區水質，與社區共同營造生活實驗室，讓內港成為安全親水的優質區域。（編輯：紀錦玲）1070323