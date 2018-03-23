聯廣上市首日大漲 啟動蜜月行情

（中央社記者吳家豪台北23日電）廣告集團聯廣傳播今天以每股新台幣46元掛牌上市，並以50元開出紅盤，漲幅近9%，啟動蜜月行情；董事長余湘表示，走入資本市場是希望讓文創影響力擴散到整個市場。

聯廣今天舉行上市掛牌典禮，余湘表示，聯廣上市是台灣廣告界的大消息，身為聯廣集團的大家長，她非常高興。

余湘說，聯廣上市是一個里程碑，走入資本市場是希望讓文創影響力擴散到整個市場，讓更多年輕人願意投入，也讓有經驗的人才願意傳承，讓大家看到台灣本土廣告的生命力。

台灣證券交易所總經理簡立忠指出，聯廣從事文創傳播相關服務，是台灣知名廣告傳播集團，自民國59年成立以來屹立不搖，旗下眾多公司在廣告、公關、會展領域皆有知名客戶。