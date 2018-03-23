中美貿易戰開打 台股暴跌逾240點殺破季線 台股指

中美貿易大戰開打，美股 4 大指數全都狂殺逾 2.5%，其中道瓊跳水 724 點，亞股今 (23) 日早盤也受重創，日、韓股下殺 2~3%，台股也難倖免，以暴跌 247 點開出，跌幅超過 2%，大盤指數最低來到 10775 點，不但殺破季線，還回測半年線。台股指的認售權證也交投火熱，居認售權證成交金額之冠。

美國總統川普啟動 301 條款的大刀將砍向中國，川普簽署對中國大陸貨品祭出高達 600 億美元關稅的備忘錄，讓市場受到貿易戰烏雲的衝擊，國際股市全跌，台北股市今天開盤大跌 247 點，加權股價指數為 10758 點，成交金額新台幣 85 億元。