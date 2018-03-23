NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈人妻未生子遭逼還聘金　網友全怒了好市多推車隨地扔　網怒挺：改投幣理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

遭歐盟裁罰 禾伸堂：罰金已提列財報

中央社2018/03/23 09:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）禾伸堂表示，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文，待收到後，再與律師團討論是否進行上訴等相關程序，並表示裁罰金額已於106年度財報提列完成，對公司財務及業務並無重大影響。

禾伸堂今天上午發布重大訊息指出，22日晚間獲悉，歐盟反壟斷部門針對禾伸堂及旗下薩摩亞子公司HolyStone Holdings Co., Ltd.，與子公司的前日本子公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.（現為VishayPolytech），共計受78.2萬歐元裁罰。

禾伸堂指出，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容，無法具體說明，但本案為前日本子公司HPC特定員工行為，禾伸堂與薩摩亞子公司Holy Stone HoldingsCo., Ltd.並未涉入且不知悉相關行為，並對前日本子公司HPC特定員工行為深表遺憾。

在後續作業上，禾伸堂指出，將待收到正式函文後，再與律師團討論是否進行上訴等相關程序。

基於會計穩健原則，禾伸堂表示，上述裁罰金額已於106年度財務報表提列完成，裁罰金額對公司財務及業務並無重大影響。

禾伸堂和另7家日本電容器製造商因長達14年壟斷市場，規避價格競爭，且有時聯合制價，歐洲聯盟（EU）反壟斷當局21日對他們合計開罰2億5390萬歐元（約新台幣91億元）。

彭博報導，禾伸堂和Vishay Polytech一同被罰78萬2000歐元（約新台幣2815萬元）。其他受罰的7家日企是日立化成（Hitachi Chemical）、日本佳美工公司（Nippon Chemi-Con）、松尾電機（Matsuo ElectricCo.）、尼吉康（Nichicon）、陸必功（Rubycon）、Elna和NEC Tokin。（編輯：鄭雪文）1070323

聯廣上市首日大漲 啟動蜜月行情境外入境美國計畫 外交部...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan