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中央社

美中貿易大戰 賴清德：密切觀察

中央社2018/03/23 09:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北23日電）行政院長賴清德今天表示，美中貿易大戰一觸即發，行政院相關部會都會密切觀察、做好因應，最重要的是後續經濟發展措施要確實執行。

美國總統川普22日宣布將對中國大陸貨品祭出600億美元關稅 。

賴清德上午到立法院列席施政總質詢前，媒體問到有關美國對中國貿易制裁，將使台灣資通訊產業受衝擊，行政院怎麼因應？

賴清德說，美中貿易大戰一觸即發，不僅總統府國安單位、行政院相關部會，都會密切觀察、做好因應，最重要的是後續經濟發展措施要確實執行。

菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）22日表示，軍方與地方政府在巴丹群島（Batanes）的雅米島（Mavulis）興建混凝土避風所，預定可在4月完工。雅米島是菲國最北端離島，距蘭嶼約98公里，菲國及台灣漁民有時會到島上休息或避風。

對此，賴清德受訪表示，先看看菲律賓做這樣的軍事措施有沒有符合國際法規定，會請國防部與外交部詳細研究後，再向社會大眾說明。

此外，媒體問到有關美國對台啟用境外預先通過措施，行政院發言人徐國勇在立法院受訪時表示，美國繼民國101年11月正式給予台灣加入美國免簽證後，並將台灣正式納入「全球入境計畫（Global Entry）」，讓台灣旅客可在美國快速通關。

他說，如今又可在台灣國內啟用「美國境外預先通關」措施，行政院對此表示歡迎。

他指出，美國目前在全球擁有15處境外入境據點，台灣將是成為亞太第一個設置「美國境外預先通關」的國家。（編輯：溫貴香）1070323

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