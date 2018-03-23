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台股開盤—美股重挫拖累 開盤大跌200多點跳空摜破

鉅亨網2018/03/23 09:42
鉅亨網 / NOWnews
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受到美國對中國祭出 301 條款利空打擊影響，美股 4 大指數重挫，道瓊指數更大跌逾 700 點，拖累台股今 (23) 日開盤跳空跌破季線，大跌 142 點、以 10863.67 點跳空開出，早盤最低跌至 10758.06 點，大跌 247 點，蘋概三雄等大型權值股全數走跌，台積電、鴻海早盤下跌約 2%，大立光更大跌超過 4%。

美國總統川普於美國時間周四宣布，將對中國祭出 301 條款，針對中國侵犯智慧財產權部分，課徵約 500 億美元關稅，市場再次擔心貿易戰將爆發，加上有恐慌指數之稱的美股 VIX 指數飆高 30%，市場強烈的恐慌賣壓拖累美股重挫，4 大指數均大跌，道瓊工業指數更狂瀉超過 700 點做收。

受美國祭出嚴厲進口制裁影響，亞股今天一片慘綠，日經早盤跌幅約 3%、南韓指數則是下跌約 2%，也使台股今日在權值股領軍走跌下，開盤大跌 142 點，跳空跌破月線。

蘋概三雄中，台積電與鴻海跌幅約 2%，分別來到 244 元與 91 元，而鴻海更是跳空跌破季線，大立光跌幅超過 4%，力拚守穩 3440 元大關。從權值股表現來看，台塑四寶表現疲弱，四寶跌幅約在 1% 至 2％不等，聯發科也下挫近 3%，包括創意、樺漢、華碩等高價股，跌幅也在 2% 左右。

華信投顧分析師表示，美國祭出 500 億美元高關稅，若在 60 天的諮商期內，雙方沒有協商成功，台股可能持續下跌震盪，觀察指數是否回測 10500 點年線位置。

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