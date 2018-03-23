川普課徵新關稅重懲中國 報復竊取智財

川普表示：「我們的智慧財產遭受嚴重偷竊，正在進行中。」川普簽署的這項新貿易命令可能包括課徵25%關稅。

川普表示這是許多貿易行動當中的第一步，他簽署的備忘錄還包括限制中國在美國投資。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，表示這是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。世界兩大經濟體的貿易關係緊張升高。

川普簽署備忘錄之後，還不會立即施加關稅。貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將在2週內發表課稅產品名單，之後還有一段諮商期，舉行聽證會以聽取各方意見。

隨著川普逐步採取對抗立場，中國再三警告，貿易戰對任何一方都不利，一旦華府採取懲罰性的新措施，北京不會袖手旁觀。

中國駐美大使館發表措辭強硬的聲明，警告雙方對立的結果最終會傷害美國。聲明表示：「如果貿易戰是由美國發起，中國將會戰到最後一刻，使用一切必要手段，以捍衛自身的合法利益。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）稱讚，這些新措施代表「經濟投降的時代結束了」。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，這些針對智慧財產權而採取的新措施，實際上是一種把北京帶上談判桌的方法。他告訴CNBC電視台：「這是一系列談判的序曲。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070323