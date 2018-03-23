NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈人妻未生子遭逼還聘金　網友全怒了好市多推車隨地扔　網怒挺：改投幣理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

川普課徵新關稅重懲中國 報復竊取智財

中央社2018/03/23 09:39
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，表示這是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。世界兩大經濟體的貿易關係緊張升高。

法新社報導，北京方面迅速譴責這項措施，並表示如果美國堅持對抗，中國誓言「戰到底」。

各界擔心美國可能掀起貿易戰，這項最新的貿易措施造成美股下跌。道瓊工業指數重挫超過700點。

川普表示這是許多貿易行動當中的第一步，他簽署的備忘錄還包括限制中國在美國投資。

川普表示：「我們的智慧財產遭受嚴重偷竊，正在進行中。」川普簽署的這項新貿易命令可能包括課徵25%關稅。

川普簽署備忘錄之後，還不會立即施加關稅。貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將在2週內發表課稅產品名單，之後還有一段諮商期，舉行聽證會以聽取各方意見。

隨著川普逐步採取對抗立場，中國再三警告，貿易戰對任何一方都不利，一旦華府採取懲罰性的新措施，北京不會袖手旁觀。

中國駐美大使館發表措辭強硬的聲明，警告雙方對立的結果最終會傷害美國。聲明表示：「如果貿易戰是由美國發起，中國將會戰到最後一刻，使用一切必要手段，以捍衛自身的合法利益。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）稱讚，這些新措施代表「經濟投降的時代結束了」。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，這些針對智慧財產權而採取的新措施，實際上是一種把北京帶上談判桌的方法。他告訴CNBC電視台：「這是一系列談判的序曲。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070323

美中貿易大戰 賴清德：密切觀察冷氣團減弱氣溫回升 第3...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan