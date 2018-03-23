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冷氣團減弱氣溫回升 第3號颱風將形成

中央社2018/03/23 09:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北23日電）強烈大陸冷氣團減弱，中央氣象局預報員顏增璽今天表示，今天板橋清晨低溫僅攝氏9.3度，白天高溫回升到22到26度，另外，關島附近有一低氣壓，可能形成今年第3號颱風。

顏增璽表示，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，不過清晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍低，中部以北及宜蘭、花蓮低溫普遍只有10至13度，其中最低溫出現在板橋的9.3度，其他地方則約16至18度。

白天氣溫將明顯回升，各地都是屬於舒適溫暖的天氣，北部及東半部高溫約22至24度，中南部在26度左右，日夜溫差在西半部較為偏大，另外，水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有花東地區有零星短暫雨。

他表示，未來一週台灣天氣大致晴朗穩定，高溫可逐漸回升至30度左右，25日雖然有道微弱水氣接近台灣，迎風面的東半部及北部山區可能會有零星降雨，其他地區雲量增加，但大致都是溫暖舒適的天氣。

另外，目前關島附近有一低氣壓發展，他表示，這個低氣壓最快將在今天發展為熱帶性低氣壓，25、26日可能發展為今年第3號颱風「鯉魚」。

他補充，這個低氣壓未來將逐漸朝西北邊移動，未來成颱後可能朝日本移動，影響台灣的機會低。（編輯：唐聲揚）1070323

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