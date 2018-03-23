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中央社

加泰隆尼亞新主席難產 政治僵局持續

中央社2018/03/23 09:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴塞隆納22日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞分離派政黨今天表決，是否由前自治政府發言人圖魯出任新自治區主席，但信任投票未過，當中最激進派系拒絕支持這位唯一候選人，政治僵局將持續下去。

法新社報導，圖魯（Jordi Turull）獲64票支持、65票反對。極左派人民團結候選人黨（CUP）有4人棄權。這個西班牙經濟富庶的地區將繼續呈政治僵局。

加泰隆尼亞現在得在2個月期限內籌組新的自治政府，否則將必須重新舉行選舉。

根據議會規定，第2輪議會投票現在須於兩天內舉行。圖魯是唯一的候選人，卻不保證一定通過訂於24日的第2輪投票。加泰隆尼亞議會135席，他得贏得簡單多數才算勝選。

更糟的是，圖魯能不能出席第2輪表決都還是問題，他和另外5名分離主義領袖遭最高法院法官傳喚明天到庭。法官會就6人在獨立運動中的角色告知起訴罪名，甚至可能將他們還押候審。

圖魯對此心知肚明，所以儘管人民團結候選人黨要求他，對獨立大業提出更多承諾以換取支持，他在加泰隆尼亞議會演說時仍絲毫未提「獨立」一詞。

要是原本圖魯通過投票，他24日就能以加泰隆尼亞新任自治區主席身分到庭，法院要羈押他會面臨更大壓力。

圖魯是繼遭罷黜主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）和被監禁的獨派運動者桑傑士（JordiSanchez）之後，第3位獲推派為自治政府主席的分離派候選人。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070323

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