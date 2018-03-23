不只逆回購利率 傳人行同時上調SLF利率

路透社引述消息人士透露，人民銀行為應對美國聯準會 (Fed) 升息，除了上調公開市場 7 天期逆回購利率外，昨 (22) 日起同時上調常備借貸便利 (SLF) 利率，隔夜、7 天和 1 個月升幅均為 5 個基點，至 3.40%、3.55% 和 3.90%，與逆回購利率上調幅度保持一致。

銀行交易員表示，人行通知 22 日起上調 SLF 利率，不符合宏觀審慎要求的，在此基礎上再加 100 基點。

香港《文匯報》報導，從央行貨幣操作工具來看，SLF 多針對地方法人金融機構，同時 SLF 利率被視作銀行機構線上融資的價格上限。去年央行 3 次調高 SLF 利率，其中隔夜品種 3 次升幅分別為 35、20 和 5 基點。另外 2 個期限前兩次漲幅均為 10 基點，第 3 次同為 5 基點。